Jak se vyznat v dámských hodinkách

U levnějších modelů je potřeba měnit baterii zhruba každé dva roky, některé luxusní značky jako Breitling či Cartier své quartzové strojky ale vylepšují a baterie v nich vydrží pět, šest let.

Mechanické strojky dělíme na ty s automatickým nátahem a s ručním nátahem. Hodinky s automatickým nátahem se nazývají automaty, jejich nedílnou součástí je rotor. Automatické hodinky se rozejdou tak, že je vezmete do rukou, lehce s nimi zatřepete, ideálně si je nasadíte na zápěstí, nastavíte si na nich čas a nosíte je.

Většina výrobců udává délku chodu v hodinách, obvykle se tento údaj pohybuje okolo čtyřiceti hodin. To znamená, že hodinky půjdou den a půl právě díky tomu, že pohybujete rukou, na níž hodinky nosíte.

Pokud je nasazujete denně, není třeba se bát, že by se zastavily. Některé automatické strojky jdou i déle než tři dny, některé pět dní a více. Při výběru hodinek jde o docela zásadní údaj. Pokud víte, že budete hodinky pravidelně střídat s jinými, delší doba nátahu je žádoucí, protože hodinky půjdou déle a vy nebudete muset nastavovat (točit ručkami) opakovaně čas a třeba i datum.

Lidé, kteří nosí více hodinek, střídají je nepravidelně, si často pořizují natahovače. Hodinky do nich umístí a tento pohyblivý stojan na hodinky s nimi otáčí. Rotor tak zůstává stále neklidný, pero se kontinuálně natahuje a hodinky se nikdy nezastaví.

Druhým typem mechanických hodinek jsou ty s ručním nátahem . Dříve narození si jistě vzpomenou na své první hodinky od české značky Prim. Než si je těsně před školou nasadili, museli zatočit několikrát korunkou, což je ona kulatá věc na pozici třetí hodiny. Když hodinky do plna natáhli, šly většinou krásně celý den a dokonce i následující ráno. Mechanismus s ručním nátahem může vydržet ale mnohem déle než pár desítek hodin.

Dnes je nejvyhledávanější velikost pouzdra od 33 do 36 mm, do takto velkých hodinek se totiž vejde i mechanický strojek. Stále častěji se setkáváme také s menšími typy, jejichž pouzdra neměří ani 30 mm. Působí velmi elegantně, a pokud je jejich pouzdro zdobeno například diamanty, dají se vzít i k dlouhé večerní róbě. Mnoho značek se inspirovalo u modelů z let dávno minulých a právě retro vzhled těchto časomír je dnes v kurzu.