Jak se naučit lovit ve výprodejích

Jako každý rok, i letos po Vánocích následují výprodeje v obchodech. Jak se ale vyznat ve změti zboží, neunáhlit se a zbytečně neutrácet?

Abyste se vyvarovali spontánních nákupů, vsaďte na starý osvědčený seznam věcí, které vám v průběhu roku chyběly. Ideálně se zaměřte na dražší a sezónní kousky, které v zimě mají tendenci padat do největších slev. Řeč je o lyžařském vybavení, zimních bundách či botách.

Kvalita nad kvantitou

Dalším úspěšným předpokladem pro uvědomělé nákupy je sázet na kvalitu, nikoliv kvantitu. To například znamená, že místo pěti pomuchlaných a křivě šitých triček, která ulovíte mezi nepřeberným množstvím zbytkového zboží, si najdete jedno dvě v neutrálních barvách, z kvalitního materiálu a ve střihu, který vám sedí.

Každý kousek, který pak ulovíte, by si měl rozumět i se zbytkem vašeho šatníku. Pokud tedy už v obchodě přemýšlíte nad tím, s čím daný kus oblečení nosit, raději ho ponechte někomu jinému. Mohlo by se totiž snadno stát, že by vám zůstal nový, ještě s visačkou, viset ve skříni.

Pokud víte, že se v obchodním centru pohybujete jako neřízená střela, soustřeďte se jen na své oblíbené obchody, do kterých chodíte, i když v nich právě neprobíhají slevy. Vyvarujete se tak spontánních nákupů, které často končí prázdnou peněženkou.

Ve svých oblíbených buticích si pak pořiďte to, nad čím jste již dlouho uvažovali a nyní je to ve slevě. Ideální jsou nadčasové kousky, které s vámi přečkají hned několik sezon. Naopak na aktuální trendy kousky zapomeňte. Pokud totiž padají do slev, tak to znamená, že už dlouho aktuální nebudou.

Nestřádejte

Mnoho lidí má tendenci nakupovat do zásoby. To je ale zbytečné. Slevy totiž probíhají minimálně dvakrát do roka, a proto je doslova nesmysl hromadit ve své skříni oblečení pro případ, že by se nám snad to stávající poškodilo. Navíc trendy se mění stejně rychle jako mnohdy postava, tudíž ani není zaručeno, že by vám dané oblečení sedělo stejně dobře jako v momentě, kdy jste si ho zkoušeli v kabince.

Najděte poklad

Máte zálusk na luxusní kabelku nebo třeba kvalitní zimní lyžařskou bundu? Pak si udělejte řádnou rešerši a najděte si daný model jak na internetu, tak v kamenném obchodě. Mnohdy se totiž ceny výrazně liší.