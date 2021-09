Jak podpořit pomocí bylinek slinivku a slezinu

Může způsobovat i nepravidelnou menstruaci, brnění v končetinách, opary, afty, bolest v oblasti pod žebry na levé straně těla, odkud může vystřelovat až do ramene, nebo poruchy krvetvorby.

Nemocná slezina nebolí, o to víc je třeba podporovat její funkčnost

Pro podporu sleziny doporučuje čínská medicína především tepelně upravená jídla, a to vařená i dušená. Dobře nám udělají teplé polévky, čerstvě připravené (jen lehce povařené) kompoty z právě dozrávajícího ovoce, lehké dušené zeleninové směsi s masem, rizota apod.

V jídelníčku by naopak nemělo chybět kvalitní celozrnné pečivo, rýže, pohanka, jáhly, ovesné vločky a luštěniny, vařená zelenina, čerstvé zeleninové šťávy, anýz, bazalka, dobromysl, fenykl, kmín, kopr, majoránka, máta, yzop a saturejka. Je také třeba dostatečně doplňovat tekutiny.

Med, víno, káva, čaj, sirup, tinktura, to vše lze připravit z prosté pampelišky. Včetně salátu z listů. A stojí to za to. Má vlastnosti prebiotik a je tak vhodná k udržování normálního stavu trávicího traktu. Pyšní se také antioxidačními účinky a podporuje nejen slezinu, ale i játra, žaludek a žlučník.