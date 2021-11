Jak ABBA změnila život našim slavným

Skupině navíc 5. listopadu vyšlo po čtyřiceti letech nové album. „V těch nových písních je spousta odžitých let a zkušeností, které posluchači, doufám, budou cítit,“ uvedl 2. září Björn Ulvaeus v rozhovoru, který byl součástí oznámení návratu skupiny. „V hudebním byznysu je takové staré rčení: Neměli byste mít mezi alby delší pauzu než čtyřicet let,“ zavtipkoval.

Jeho kolega Benny Andersson se přidal: „Nejdřív vznikly dvě písně, ale pak jsme si řekli, že bychom mohli vytvořit několik dalších. ,Co říkáte, holky?‘ A ony řekly ano. Tak jsem navrhl: ,A proč neuděláme celé album?‘“

Pokud nejste zapálenými fanoušky švédské čtveřice a její členy identifikujete jako blondýnu, brunetu, toho vousatého a toho bez vousů, tak vězte, že Björn Ulvaeus je ten, kdo byl ve videoklipech vždy oholený, zatímco Benny Andersson si od mládí pěstuje plnovous. Ovšem teď, kdy je prvnímu jmenovanému 76 let a druhému o rok méně, nosí zarostlou tvář oba.

Jsou téměř výhradními autory muziky a právě oni 2. září vystoupili s oznámením nových plánů. Obnášejí album s názvem Voyage (Cesta) a technologicky výjimečnou koncertní show ohlášenou na květen příštího roku v Londýně. Vystupovat v ní budou digitální trojrozměrní „dvojníci“ skupiny s vizáží jako v dobách její největší slávy. Jak to bude reálně vypadat, naznačil už videoklip k písni I Still Have Faith In You, jedné ze dvou novinek, které předznamenaly album.

Vondráčková předběhla Gotta

„S kapelou jsme byli na nové písně velmi zvědaví. Jejich uvedení na internetu nás zastihlo při koncertě v německém Sindelfingenu, takže jsme si je o pauze tak trochu v rychlosti poslechli,“ říká muzikant Dan Hofrichter, který osmnáct let působí jako zvukař v rádiu Classic Praha, ale především je stejnou dobu také klávesistou, kapelníkem a manažerem kapely ABBA World Revival.

S písněmi švédského kvarteta tak spojil svůj profesní život a sjezdil s nimi Evropu.

ABBA dnes - skupina se nechala vyfotit ve „sci-fi“ oblecích s pohybovými čidly. Na základě jejich reálných pohybů jim digitální kouzelníci vytvoří koncertní dvojníky. Foto: Facebook ABBA Voyage

„Duch Abby v obou nových písních rozhodně je. Texty jsou k zamyšlení a společným mottem obou je láska, návraty k ní, a jsou o tom, že potřebujeme jeden druhého,“ líčí pětapadesátiletý muzikant, jenž na pódiu zastává part Bennyho Anderssona.

Odhaduje, že revivalů skupiny ABBA je u nás kolem deseti, na světě pak nepočítaně. A zájem o nestárnoucí písně je trvalý, vždyť počet vystoupení jeho kapely v běžných, necovidových dobách činí kolem padesáti za rok.

Informace o návratu nemohly nechat chladnou ani Helenu Vondráčkovou. Už kvůli tomu, že mezi jejími velkými hity má místo i jedna předělávka z repertoáru skupiny. „Novinky jsem slyšela. Potěšilo mě, že je ta produkce stejně kvalitní jako dříve, v duchu staré Abby,“ hodnotí.

Když v roce 1980 poprvé uslyšela píseň The Winner Takes It All, byla podle svých slov na první poslech unešená. „Běžela jsem na Supraphon a poprosila je, zda by mohli zařídit, aby měla český text. Pan Zdeněk Borovec napsal krásnou verzi a já ji nazpívala.“

Pikantní je, že pár dní nato dorazil do vydavatelství se stejnou prosbou Karel Gott. „Pan Jiří Vinařický, který byl za vše zodpovědný, mu musel sdělit - a to ho měl vždy rád -, že přišel pozdě a že jsem ji nazpívala já,“ dodává Helena Vondráčková.

Píseň A ty se ptáš, co já patří od té doby do jejího repertoáru. Přednesla ji mimo jiné v roce 2011 při slavnostním otevření putovní interaktivní výstavy ABBA World v Praze.

Když potom jako hostující hvězda přijala nabídku na hlavní roli v české verzi muzikálu Mamma Mia!, dostalo se jí ze Švédska posvěcení zpívat ji se slovy Zdeňka Borovce, a nikoli s novým textem, který vznikl čistě pro muzikál.

Chodila jsem ji poslouchat k mé nejlepší kamarádce Dianě, která měla desky od sestřenic z Ameriky Daniela Šinkorová

Po roli velmi toužila také Daniela Šinkorová, která nic neponechala náhodě a na konkurz dorazila oblečená jako hlavní hrdinka Donna - v pracovních kalhotách s laclem a s kladivem v ruce.

Následně se na několik muzikálových sezon převtělila do role, kterou známe v podání Meryl Streepové z populární filmové adaptace z roku 2008.

„Stála jsem o ni moc. Zahrát si Donnu byl sen,“ netají osmačtyřicetiletá zpěvačka a herečka. „Vlastně když jsem viděla film, tak by mě ani ve snu nenapadlo o tom snít,“ směje se. ABBA byla jednou ze skupin, které ji oslovily už v dětství. „Chodila jsem ji poslouchat k mé nejlepší kamarádce Dianě, která měla desky od sestřenic z Ameriky,“ vzpomíná.

Daniele Šinkorové se splnil sen v podobě hlavní role v muzikálu Mamma Mia!. Foto: Profimedia.cz

Přesto přiznává, že oznámení o obnovené činnosti přijala celkem chladně. Až ji to samotnou překvapilo.

„Možná je to trochu tím, že mám skupinu spojenou se svým dětstvím, pubertou, dospíváním, skvělými retro diskotékami, legrací, lehkostí a tenkrát novým hudebním pop-disko proudem, novátorskými kostýmy... A tohle všechno mám uložené a zakonzervované ve vzácné škatulce a hýčkám si to.“

Poslechnout si nové písničky se zatím zdráhá. „Možná nechci být zklamaná? Nevím,“ říká.

Na holky ve škole zabírala

Nastudování české verze muzikálu Mamma Mia!, jenž měl premiéru v prosinci 2014 v pražském Kongresovém centru, dostal režijně na starost Antonín Procházka. Považuje to za jedno ze svých šťastných divadelních období. „Každé zkoušení velkého muzikálu je cesta nebezpečným pralesem. Ale tady na konci čekala písečná pláž s tyrkysovým mořem,“ barvitě líčí s přihlédnutím k prostředí, v němž se muzikál odehrává.

Vzpomíná, že když se v kinech hrála filmová adaptace, pobýval zrovna v Londýně. „Viděl jsem plakáty a říkal jsem si, že přece nepůjdu na životopisný film o Abbě, protože co jiného by to mohlo být. Pak jsem ale náhodou večer neměl co dělat, šel jsem a byl jsem nadšený.“

Notoricky známé písně se mu při práci na muzikálu nikdy nepřejedly. „Jejich skladby jsou geniální. Jsou to písničky plné slunce,“ míní.

Se zájmem přijal informace o novinkách ve skupině, která má podle jeho názoru v muzice stále co říct. Ačkoli si osobně nejraději pouští jazz, v mládí patřila ABBA ve svém žánru k jeho největším oblíbencům. Ve volbě mezi blondýnou Agnethou a brunetou Anni-Frid pak dává přednost první jmenované. „Nápadně se totiž podobala mé tehdejší slečně,“ říká Antonín Procházka.

Skladatel a zpěvák Richard Pachman si jako celoživotní fanoušek Abby nemohl zářijové oznámení plánů nechat ujít. Pro něj však „Voyage“ začala už před třemi lety, kdy se začalo mluvit o setkání čtveřice ve studiu.

„Zpráva o tom se rozšířila 27. dubna 2018, což bylo v den mých narozenin. Měl jsem díky tomu opravdu krásný dárek. Ty roky čekání byly pro mě vlastně hezké, těšení je přece příjemná emoce,“ říká skladatel převážně relaxační nebo duchovní hudby, který je rovněž podepsaný pod muzikálem Babička nebo scénickým oratoriem Mistr Jan Hus.

„U prvních taktů nové písně I Still Have Faith In You mi vyhrkly slzy. Slyšet po téměř čtyřiceti letech ty krásné hlasy spolu, to byla velmi emotivní chvíle. A informace o novém albu mi udělala neskutečnou radost,“ říká nadšeně.

V roce 2004 vyšla na albu PianoViolin, které Pachman natočil s houslistou Jaroslavem Svěceným, skladba Arrival. Názvem, ale i nenápadnou shodou v melodii záměrně odkazuje na instrumentální skladbu Abby. Tato drobná hudební pocta ale zdaleka neodráží význam, jaký měla ABBA a především osobnost Bennyho Anderssona pro jeho život i kariéru.

Kdo nebo co za to může? „Náš olomoucký panelák!“ říká pětapadesátiletý hudebník. „A v něm sousedé, jejichž příbuzní v zahraničí jim posílali vinylové desky. Byl jsem v roce 1974 navštívit spolužačku ve vedlejším vchodu a ona mi řekla, že rodiče právě sehnali novou desku. Pustila LP ABBA - Waterloo a mně ta hudba učarovala. Byla jiná než to, co jsem do té doby slyšel. Byl jsem z ní nadšený!“

O něco později si stejnou desku vyprosil u rodičů. „Každý den po škole jsem se učil u piana z odposlechu bez not harmonie a melodie jejich písní a dělal jsem si své aranže. U holek na základce jsem vítězil písní Mamma Mia!. Kluci mě za to moc neměli rádi, holky naopak,“ popisuje.

Nepřekvapí, že vlastní pravděpodobně vše, co skupina i její členové sólo vydali. Patří do toho i rarity, jako je ruské vydání desky The Album z roku 1977 s poněkud nadbytečnou vysvětlivkou „ABBA - vokalno-instrumentalnyj ansambl“.

Náctiletí pod pódiem

Podobným „sběratelem“ je i kapelník ABBA World Revival Dan Hofrichter, jehož Švédové okouzlili už v roce 1974 při svém vítězném vystoupení ve finále soutěže Eurovize s písní Waterloo.

Jeho vášeň se přitom netýká jen hudebních nosičů. Vlastní třeba raritní „mašinku“, první digitální syntezátor Yamaha GS1, který používal i Benny Andersson, a jehož originální nástroj je vystaven v muzeu skupiny ve Stockholmu.

Největší radost nám dělá, když často přímo pod pódiem vidíme náctileté slečny, jak zpívají nadšeně s námi Dan Hofrichter

„Stejně tak mám analogové syntezátory, na nichž Benny kdysi vytvářel ve studiu zvuky na desky. My tyto originální zvuky samozřejmě používáme na koncertech, takže co se týče zvuků, jdeme, jak se říká, až na dřeň,“ zdůrazňuje fakt, že jeho kapela vždy hraje a zpívá naživo.

ABBA World Revival cestuje po republice i po Evropě v desetičlenné sestavě, neboť i jejich vzor se na pódiu obklopoval profesionálními hudebníky.

„Největší radost nám dělá, když často přímo pod pódiem vidíme náctileté slečny, jak zpívají nadšeně s námi, s velkou zásobou textu. V tu chvíli víme, že hudba skupiny ABBA je opravdu nadčasová a ještě dlouho zůstane světovým evergreenem,“ věří Dan Hofrichter.

Kapelník ABBA World Revival Dan Hofrichter (vpravo) předpokládá, že nové aktivity skupiny ještě zvýší zájem o jejich tvorbu. Foto: archiv ABBA World Revival

„ABBA nesmí chybět u žádného dobrého mejdanu,“ říká zpěvačka a herečka Daniela Šinkorová. „Film Mamma Mia! jsem viděla tak pětkrát. Když ho dávají v televizi, pustím si ho kvůli tomu pozitivnu, které mě vždycky zahřeje na duši. A pak si několik dnů pořád dokola zpívám Waterloo.“ Výjimečný vztah má ale k jiné písni Abby, „novoroční“ Happy New Year, kterou miluje už od dětství a kterou nazpívala s českým textem Eduarda Krečmara na své album Dárek vánoční. „Naštěstí jsem měla smlouvu s BMG, velkou, vlivnou firmou, která měla ty potřebné páky na získání práv,“ vzpomíná.

Ve Švédsku později schvalovali také české obsazení muzikálu Mamma Mia!. „Musela jsem nejprve ve studiu, jenom s pianem, natočit české verze třech zásadních písní, které se posílaly přímo chlapcům z Abby, k tomu doslovný překlad slovo od slova z češtiny do angličtiny,“ popisuje Daniela Šinkorová.

Show s „digitální“ Abbou jí však jako velké lákadlo nezní. „Možná bych je naopak raději viděla v dnešní ,formě‘, poslechla si je naživo, jak budou písně uvádět, jakou atmosféru vytvoří, jak hudbu prožívají. I s chybami.“

Ani režisér Antonín Procházka si zatím nedovede takový koncert představit. „Stouni se také nestydí, jak vypadají. Technicky to bude asi zajímavé, ale já mám raději živé lidi.“

„Řeknu to jednou větou,“ přidává se Dan Hofrichter, kapelník ABBA World Revival: „Pokud tato show zavítá i k nám, tak bych na ni chtěl jít.“

Vaše jméno znám, řekl mu Benny

Skladatel Richard Pachman má jasno: „Když ABBA naposledy vystoupila naživo, byl jsem dítě školou povinné v socialistickém státě, který neumožňoval vycestovat někam, kde ABBA koncertuje. Takže ano. Moc rád bych ABBA Voyage show viděl.“

Richardu Pachmanovi se sny často plní, neboť mezi jeho silné zážitky patří i dvě setkání s Bennym Anderssonem. Obě jsou spojena s návštěvou koncertu hudebního uskupení Benny Anderssons Orkester.

Benny mi podal ruku, vyfotil se se mnou, podepsal mi dvě CD a pak jsme si povídali o mých albech Richard Pachman

Před prvním vystoupením před šestnácti lety oslovil Pachman jeho PR manažerku s tím, že je hudebníkem z Prahy a rád by jej pozdravil.

„Do pěti minut mi přinesla podepsané CD s věnováním a řekla mi, že setkání možná přichází v úvahu až po koncertě. Po něm jsem tedy šel k šatnám, kde mi bylo řečeno, že právě odešel. Řekl jsem si, že jsem ho viděl ze dvou metrů, že ho mám podepsaného, tak se nic neděje,“ popisuje Richard Pachman.

Richardu Pachmanovi (vlevo) se poštěstilo poděkovat Bennymu Anderssonovi osobně. Foto: archiv Richarda Pachmana

„Vyšel jsem ven a na nedalekém parkovišti Benny právě nasedal do svého vozu. Zeptal jsem se ho, jestli neruším. Mile se usmál a já mu poděkoval za to, že jeho práce pro mě byla a je celoživotní inspirací i hudební školou. Podal mi ruku, vyfotil se se mnou, podepsal mi dvě CD a pak jsme si povídali o mých albech, která jsem mu věnoval.“

Před koncertem v roce 2019 napsal stejné PR manažerce předem e-mail, takže setkání bylo domluvené. „Dal jsem mu svá poslední alba, on se na ně podíval, řekl, že zná moje jméno, že má alba poslouchal a že svou hudební práci dělám dobře. Byl to jeden z mých nejsilnějších a nejmilejších životních zážitků,“ uzavírá Richard Pachman.

Danu Hofrichterovi se nikdy zpětné vazby přímo od členů švédské skupiny nedostalo, ale je si vědom, že jejích revivalů je na celém světě spousta. „Náš kytarista se ale zná již léta s Lassem Wellanderem, kytaristou z živých vystoupení Abby. Rádi bychom s ním učinili někdy v budoucnu společný koncert. Uvidíme, jestli se to podaří.“