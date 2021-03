Iveta Červenková: Drhání neboli macramé mě vrací do života

„Ruční práce mě zajímaly od mládí, ale nikdy mě nenapadlo, že by mě mohly – byť částečně – živit,“ podotýká paní Iveta ve svém útulném pražském bytě.

Cesta k jejímu poměrně netradičnímu podnikání nevedla přímo. Desítky let předtím totiž pracovala v administrativě. Jak říká, „dělala důchody“.

Kouzla „uzlíčkování“ přitom objevila již v dětství. „Bylo mi tak dvanáct třináct, když nás na letním táboře vzali na exkurzi do továrny ve Vrbně pod Pradědem. Tehdy tam dělali tkaničky a na rozloučenou nám dali provázky, jež se jim nehodily. A já si pak z nich různě motala celý tábor.“

Ruční práce ji provázely životem až do roku 2007, kdy vážně onemocněla. „Mé současné problémy s očima – jde o endokrinní orbitopatii – vyvolala štítná žláza, již mi nakonec museli celou odoperovat. Jenže imunitní systém to nezvládl a vyklubalo se z toho autoimunitní onemocnění s náročnější léčbou,“ vylíčí stručně vážné zdravotní potíže.

„Celou tu dobu jsem se snažila stíhat rodinu, zaměstnání a léčit se. Moc to nešlo. V roce 2015 už jsem prakticky střídala jen zaměstnání s pracovní neschopností.“

Do kanceláře nastoupila po maturitě: „O nějaké kariéře za stolem jsem nikdy nesnila. Ale od dětství mi bylo předurčeno, že budu úřednice, protože co je víc? Tak jsem se jí stala.“

Všechno se dá podle ní vydržet: „Díky tomu zase můžu líp žít, něco tvořit. Macramé se navíc dělá ze silnějších provázků, nepotřebujete k němu žádné navlékání jehel, počítání ok, není pro zrak tak zatěžující,“ podotýká.

„Dlouhé sezení nevyhovuje mým zádům,“ usmívá se s tím, že klubíčka bere do rukou obvykle ve dne, kdy na uzlíky dobře vidí. Přítmí jí nevadí, naopak umělé světlo její problémy s očima zhoršuje.

Nadšení z toho, že zase může tvořit, jí však dlouho kazila nejasná budoucnost. Na plný úvazek nikam nastoupit nemohla, ty zkrácené pro ženu jejího věku a zdravotního stavu téměř nejsou. Aby získala novou obživu, zkoušela, co se dalo.

Smutků z neúspěchů se zbavovala u drhání a své výtvory s chutí rozdávala druhým, pro radost. S nápadem, že by se mohly stát novým zdrojem příjmů, přišly její děti, Markéta a Dan. Dcera ji přesvědčila, aby výrobky nafotila. Společně k nim vytvořily popisky a Markéta snímky umístila na Instagram. Brzy zjistily, že zájem o podobné zboží u nás je.

„Dcera mě začala stále intenzivněji přemlouvat, ať se zkusím macramé aspoň částečně živit, ale já jsem si pořád netroufala. Tak to rozhodla za mě. K narozeninám mi dala webovou doménu Ivetiny uzlíky ,“ směje se paní Iveta s tím, že Markéta byla v tomto směru o něco rychlejší než Dan.

„Pak se do všeho ještě naplno vložil syn, jenž zadal reklamu na mé stránky do velkých internetových vyhledávačů, včetně Zboží.cz. Je ekonom, matematik, v oboru se živí, takže věděl, co a jak. Objednávky i díky tomu začaly přibývat,“ usmívá se Iveta Červenková.