Infekce dýchacích cest nepřecházejte, raději zůstaňte doma

Nejde přitom jen o to, že naše imunita trochu zahálela, když jí pomáhaly roušky a zejména časté karantény nebo home office, při kterých naše obranné mechanismy zjednodušeně řečeno neměly na čem trénovat.

Covid tu je sice stále, přesto s ním už lidé i zdravotníci umějí lépe pracovat, home office, karantén či distanční výuky výrazně ubylo, proto je třeba obrátit pozornost právě i k tradičním respiračním onemocněním. Podobně jako u covidu jsou hlavní rizikovou skupinou, kterou ohrožuje těžší průběh těchto infekcí, především osoby starší 50 let. U těchto lidí aktivita imunitního systému přirozeně slábne.

Kromě očkování a předcházení nemocem lékaři zdůrazňují ještě dvě zásadní pravidla, která by měl každý dodržovat:

Na rozdíl od chřipky nám proti běžným virózám, kterým se lidově říká nachlazení , očkování nepomůže. Většinou to ani není potřeba, protože takové virózy, obvykle způsobené rhinoviry, nemívají těžký průběh a během pár dní se z nich člověk při dodržení klidového režimu a s podpůrnou léčbou dostane. Poznáte je podle nepříjemných, nikoli však nebezpečných příznaků, jako jsou bolest v krku, kýchání, vodová rýma, ucpaný nos, pár dní trvající zvýšené teploty či mírné horečky, kašel nebo i bolesti uší.

Co pomůže? Teplo, horký čaj, lehká, ale výživná strava plná živin (vařené či dušené maso, silné vývary, šetrně tepelně připravená zelenina, hodnotné obiloviny, jako jsou třeba ovesné vločky apod., ovoce) a dostatečné doplňování vitamínů, zejména vitaminu C.

Chřipka a covid-19 naráz, to může být problém, varuje imunolog

Chřipka a covid-19 naráz, to může být problém, varuje imunolog Domácí

Čerstvý vzduch také pomáhá, nicméně průvan rozhodně škodí. Příznaky můžeme mírnit pomocí léků snižujících teplotu a tišících bolest, bylinnými čaji při nachlazení, kašli apod. Důležitý je klid na lůžku (zejména při teplotách), aby tělo mělo dostatek energie s viry bojovat. Je také dobré myslet na to, že mléko podporuje tvorbu hlenu, proto byste se mu měli minimálně v prvních dnech vyhnout.

Co pomůže? Ani při vysokých horečkách a silném kašli u chřipky bez dalších komplikací antibiotika nepomohou. Jde o léky proti bakteriím, nikoli virům. Obvykle si tedy musíme vystačit s podpůrnou léčbou jako u viróz.

Při lehčím průběhu chřipky postupujeme podobně jako u virózy. Neřeší se nemoc, ale příznaky, jen je tu ještě důležitější co nejdelší klid na lůžku, minimálně po celou dobu trvání horeček.

Léky snižující teplotu lékaři doporučují při horečkách vyšších než 38,5 °C, dále je možné si ulevit medikamenty proti kašli, je-li suchý a ruší noční spánek, nebo léky usnadňujícími odkašlávání při vlhkém kašli. Při těžším průběhu se doporučuje do 48 hodin od prvních příznaků podat speciální antivirotika, která vám předepíše lékař.

Tato často závažná onemocnění nezpůsobují viry, ale bakterie Streptococcus pneumoniae (pneumococcus), jež osidluje oblast nosohltanu a přenáší se kapénkami. Ohrožuje především malé děti do pěti let a seniory starší šedesáti pěti let.