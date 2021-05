Ikigai aneb Jak žít lepší život

Milujete to. Měli bychom začít se všímavostí k činnostem, které v nás vzbuzují nejvíce radosti a uspokojení. Položme si otázku: Kdy cítím, že opravdu žiji? Odpověď se může týkat jakékoliv činnosti, od lezení po horách přes zpívání v rockové kapele, psaní poezie, čtení historických románů, práci na zahradě až po čas strávený s přáteli. Důležité je hluboce přemýšlet o tom, co milujeme, aniž bychom se zatěžovali obavami z toho, jestli v tom jsme dobří, jestli to svět potřebuje nebo zda za to dostaneme zaplaceno.