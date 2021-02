Hugh Grant: Jako otec jsem, myslím, okouzlující

V rozhovoru s televizní moderátorkou Ellen DeGeneresovou o otcovství Grant řekl: „Měli pravdu ti, co mi už před léty říkali, ať si nadělám nějaké děti, že mi to změní život. Teď vím, že jsem se měl oženit daleko dřív, a hlavně nezačít dělat děti až po padesátce. Jsem ale stejně dobrý, že se mi to i tak podařilo.“ A se svým příznačným anglickým humorem pokračoval:

„Když jsem se stal v jednapadesáti letech otcem poprvé, byla to ta nejhezčí věc, která se mi kdy stala. Najednou totiž opravdu milujete někoho víc než sebe. V mém případě je to neslýchané, ale i ony mě milují, a tak jsem jich nadělal víc.“

Přiznává sice, že být otcem v postarším věku je drsné, že to ale stojí za to. „Se vší vážností se cítím neuvěřitelně šťastný. Je prostě krásné mít všechnu tu lásku kolem sebe.“

Hugh se svou manželkou, švédskou televizní producentkou a režisérkou Annou Ebersteinovou (37), kterou si vzal po dlouhé známosti až v roce 2018, vychovává celkem pět dětí.

Spolu mají tři, osmiletého syna Johna a dvě dcery – pětiletou a dvouletou, jejichž jména zatím Grant neprozradil. Ze vztahu s bývalou přítelkyní Tinglan Hongovou (41) má ještě devítiletou Tabithu a sedmiletého Felixe.

Oblíbený vtipný rodák z Londýna nezkazí žádnou legraci. Foto: Profimedia.cz

Jako otec jsem okouzlující

Hugh si s dětmi rád hraje a nepotřebuje k tomu žádné drahé hračky. „Není to zas tak složité, pobaví je i to, když si dám na hlavu slipy.“

Jednou ale prý udělal chybu, když svému synovi pro zábavu ukázal zadek. Nějak se mu to prý zalíbilo a pak naučil každé dítě v západním Londýně dělat to samé.

A přihodil i další fakta o svých rodičovských schopnostech, například, to, že se stal rodinným kadeřníkem: „Vzniklo to z naprosté nudy v karanténě. Začal jsem stříháním vlasů dceřiny panenky Barbie. Pak jsem zjistil, že mi to jde, že k tomu mám dokonce nesmírný talent. Tak jsem začal stříhat všechny děti, ať už chtěly, či ne. Prostě jsem je připoutal k židli a stříhal. Jako otec jsem, myslím, okouzlující.

Někdy z ničeho nic začnu děsivě křičet nebo štěkat. Načež se nejdříve rozpláčou děti, pak žena a nakonec i sousedi. Já ale musím zopakovat, že pro mě být otcem pěti dětí je jen čirá radost!“

Sen hrát s Nicole

Co se herectví týče, nejvíc se o něm v poslední době mluvilo v souvislosti s americkou televizní minisérií Mělas to vědět. Přitom vzal roli nejen proto, že se mu zamlouval scénář. Taky si chtěl zahrát s Nicole Kidmanovou, se kterou se léta přátelí. Oba básnili, jak dobře jim to spolu před kamerami šlo.

„Jen já to měl obtížnější, protože jsem jako Brit musel zvládnout americkou angličtinu, ale zvládl jsem to jak jinak než na výbornou,“ chválí se Hugh.

V thrillerovém seriálu Mělas to vědět si konečně zahrál s Nicole Kidmanovou. Foto: Profimedia.cz

Seriál pojednává o úspěšné terapeutce Grace Fraserové, jejím manželovi Jonathanovi a milovaném synkovi, který navštěvuje prestižní soukromou školu v New Yorku.

„Jejich zdánlivě idylický život se však znenadání obrátí naruby. Bezcitná vražda, zmizelý manžel a další řetězec strašlivých událostí! Rozhodně doporučuji!“

Pokud jde o kamarádky, zmiňuje kromě Nicole i Renée Zellwegerovou. Dvojice si zahrála milence ve dvou dílech filmu Deník Bridget Jonesové.

S Renée Zellwegerovou z Deníku Bridget Jonesové jsou velcí přátelé. Foto: ©Universal / Courtesy Everett Collection, Profimedia.cz

„Je jednou z mála hereček, se kterými jsem nikdy nepřerušil kontakt a stále si máme co říct. Stále si vyměňujeme dlouhé e-maily, ona je geniální. No, potvrdíte mi to, jestli jste ji viděli v roli Judy Garlandové. Prostě ji miluju,“ říká o oscarové hvězdě.

Covid si potvrzoval u popelnic

Vyrostl v Londýně v rodině Jamese, obchodníka s koberci, a Fynvoly, učitelky francouzštiny a vše nasvědčovalo tomu, že se vydá akademickou cestou. Už podle ředitele základní školy patřil totiž Hugh mezi nejnadanější děti, v deseti strčil do kapsy i ty nejbystřejší starší spolužáky. Navíc byl sportovně nadaný. Vynikal ve fotbale a kriketu a jako středoškolák vyhrál stipendium na prestižní univerzitu v Oxfordu.

Milovník anglického jazyka a literatury chtěl být původně historikem umění, na univerzitě však začal hrát divadlo. Dává mu přednost i dnes, kdy patří k největším filmovým hvězdám. A na kterou roli z těch na stříbrném plátně vzpomíná zvláště rád? Překvapivě na romantickou komedii z roku 2007 Hudbu složil, slova napsal.

„Běžně čtu desítky scénářů romantických komedií, jen málokteré však u mě na každé stránce vyvolají salvy smíchu. A tenhle mě dostal stejně jako Deník Bridget Jonesové,“ vysvětluje svůj výběr.

Postava Alexe Fletchera, vyhaslé popové hvězdy, která se pokouší o comeback, mu dala příležitost plně rozehrát rejstřík komediálních dovedností. Jeho herecká partnerka Drew Barrymoreová potvrdila, že přímo překonával sám sebe.

„Film mi dal celkově pěkně zahulit. Musel jsem zpívat a tančit i hrát na klavír. U klavíru jsem však naposled seděl, když mi bylo devět, a tak filmaři najali odborníky a ti se mnou pak cvičili tak dlouho, až se to i mně samotnému začalo líbit.“

Rád vzpomíná na romantickou komedii z roku 2007 Hudbu složil, slova napsal, kde si zahrál s Drew Barrymoreovou. Foto: Profimedia.cz

Role byla náročná také na maskování. „Bylo mi skoro pětatřicet, abych omládnul, musel jsem snášet tlusté vrstvy make-upu. Sám jsem pak vymyslel, jak vyhladit vrásky. Dal jsem si stáhnout tvář neviditelnou páskou, ve výsledku to vypadalo, jako bych byl na faceliftu!

A protože jsem se tak sobě líbil, nosil jsem to ještě dlouho po skončení natáčení. Teď už nastala doba, kdy bych to měl nosit pořád,“ dodává vtipně.

Humor ho neopouští, ani když líčí svou nedávnou zkušenost s koronavirem.

„Začalo to tím, že jsem byl pořád příšerně zpocený. Oční bulvy jsem měl o tři velikosti větší a k tomu pocit, jako by mi na hrudi seděl obrovský chlap. Nic jsem necítil, začal jsem panikařit.

Víte, že… Letos se objeví v televizním filmu BBC A Life on Screen – Život na obrazovce se Sandrou Bullockovou, Colinem Firthem, Andie MacDowellovou a Nicholasem Houltem a těšit se na něj můžeme i v televizní komedii Smrt do roku 2020.



Od roku 1986 kamarádí se svou první velkou láskou, herečkou a modelkou Liz Hurleyovou, s níž žil čtrnáct let. Jsou nejen dobrými přáteli, ale i obchodními partnery. Grant je navíc kmotrem jejího syna Damiana.



Uznávaným hercem v Hollywoodu se stal v roce 1994 díky hitu Čtyři svatby a jeden pohřeb. „Prvních šest měsíců se mi docela líbilo být slavným. Považoval jsem je za jakési líbánky se slávou. Brzy jsem ale vystřízlivěl,“ vzpomíná.



V roce 2011 koupil své bývalé přítelkyni Tinglan Hongové dům za 1,2 milionu liber. Své nové rodině koupil dvojdomek se šesti ložnicemi v londýnské čtvrti Chelsea v hodnotě 17,5 milionu liber.