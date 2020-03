Historik Jaroslav Čechura studuje sex v „době temna“

Zase na to koukáte z pohledu moderní doby. Tehdy měly ženy klidně deset dětí, a to během třiceti let. Nejstarší potomek se mohl vdát, oženit do obce, která byla vzdálená třicet kilometrů. Třeboňsko je veliké. S rodiči přerušil kontakt. Narodily se děti. Ty se mohly za dlouhé roky zakoukat do biologických bratrů, bratranců, sester, sestřenic, aniž by to věděly.