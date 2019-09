Helen Mirrenová: Svět špionů a tajných služeb mě vždycky fascinoval

„Svět špionů a tajných služeb mě vždycky fascinoval. Lidé, kteří mohli žít nezávisle na sobě ve zcela jiných dimenzích a vést dva absolutně jiné životy. Bylo to až schizofrenní, ale mě to vždycky lákalo. A když pak k těm mým špionkám přibyla nějaká ta vražedkyně či slavná panovnice, měla jsem jako herečka o rozptýlení postaráno,“ říká s úsměvem slavná Angličanka Helen Mirrenová, která září i v novém britském seriálu Kateřina Veliká.

V novém britském seriálu ztvárnila titulní roli Kateřiny Veliké. Foto: Profimedia.cz

A co říká ke své postavě veteránky ruské tajné služby v aktuálním krimi? „Olga se má starat o mladou dívku, která se chce stát agentkou. Zprvu je přesvědčená, že Anna na to nemá. Brzy však zjistí, že je nejen krásná, ale i velice inteligentní, a že až se ocitne v centru nebezpečné operace, rozehrané špičkovými agenty soupeřících tajných služeb, bude to stát za to,“ vysvětluje Helen, která je jako Olga téměř k nepoznání.

„Podobnou postavu jsem snad ještě nehrála. Její vytvoření vyžadovalo kila make-upu, měla jsem se v ní úplně ztratit. Snad se to podařilo,“ dodává profesionálka.

Jako agentka KGB v novém akčním thrilleru Anna je téměř k nepoznání. Foto: Profimedia.cz

Vlastně jak tuto, tak všechny další podobné role odstartovala v kariéře Helen Mirrenové už zmíněná šéfinspektorka londýnské policie Jane Tennisonová v britském krimiseriálu Hlavní podezřelý (1991–1996). Díky ní se až v šestačtyřiceti stala známou hvězdou.

Roli této ženy, která léta musela svádět nejen nelehký boj se zločinem, ale bojovat i za právo existovat v kdysi bezvýhradně mužském světě, také označila za zlom kariéry.

Jeviště Helen přitahovalo už odmalička. Aby uchlácholila rodiče, kteří z ní chtěli mít učitelku, začala studovat pedagogickou fakultu.

„Byla jsem ale doslova posedlá Shakespearem. První role, která mě zaujala, byla Johanka z Arku. V klasické hře Jindřich VI. ji tehdy vykreslili jako nebezpečnou čarodějnici a já ji za to milovala. Vždycky jsem měla rebelantského ducha,“ přiznává.

Touha po herectví zvítězila a jakmile Helen dosáhla plnoletosti, začala hrát v Národním divadle mladých a zanedlouho se představila jako Kleopatra v prestižním londýnském divadle Old Vic. Ve dvaadvaceti už byla členkou Královské shakespearovské společnosti.

V roli šéfinspektorky v krimi Hlavní podezřelý slavila úspěch celých šest let. Foto: Profimedia.cz

S prvními úspěchy se však dostavily i deprese. „Pořád jsem cítila, že to není to pravé, neustále jsem se sebou byla nespokojená, musela jsem zjistit, co mě v herectví čeká. Šla jsem tedy do čtvrti, které se všichni v Londýně na hony vyhýbali, k indiánovi, který četl z ruky. Řekl mi, že kýžený úspěch se dostaví, ale o hodně později. Tehdy jsem netušila, jak byla jeho předpověď pravdivá. Jen jsem si ji vzala k srdci a od toho momentu jsem brala život tak, jak přicházel.“

Těsně před čtyřicítkou se Helen Mirrenová odstěhovala do Ameriky. „Nikdy jsem se ve svém životě nebála změny a nikdy jsem si nevybírala nejjednodušší cestu. Anglii jsem opustila proto, že jsem ve svém uměleckém životě zoufale toužila po změně.“

Po hereckých úspěších doma pro ni nebyl problém prosadit se jak na Broadwayi, tak u filmu.

V důchodu, ale stále nebezpečná exagentka CIA v akční komedii Red 2 (2010). Foto: archiv TV Nova

Začátkem 80. let minulého století už hrála v klasických hollywoodských filmech, po britské sérii Hlavní podezřelý s Jane Tennisonovou to už, jak říká, šlo samo. K řadě ocenění, která postupně získala, jí zatím největší přinesl rok 2007, kdy za ztvárnění Alžběty II. v dramatu Královna získala Oscara.

Po premiéře na festivalu v Benátkách obecenstvo vstalo a pět minut jí tleskalo. Deník The Telegraph tehdy napsal: „Dáma Helen Mirrenová podala další skvělý výkon. Ve ztvárnění královny je už tak dobrá, že byste ji mohli zobrazit na známky a lidé by je s chutí lepili.“

Přitažlivá a svobodomyslná Helen, která byla sexy symbolem už v Královské shakespearovské společnosti, se stala pověstná milostnými románky s řadou známých kolegů včetně populárního Ira Liama Neesona. Vdala se až ve dvaapadesáti za o rok staršího amerického režiséra Taylora Hackforda. Je bezdětná.

Svérázná je ve všem, co dělá, i v tom, co si myslí o stáří: „Nesnáším, když mě lidé pouštějí sednout, uráží mě, když se ke mně chovají jako k seniorce. Jen ať si zkusí zvládat to, co já. Dlouho jsem byla za sexy královnu. Dnes už ale víc vsázím na svůj smysl pro humor, ten mi naštěstí zůstal věrný,“ dodá s úsměvem Helen Mirrenová, známá svými trefnými hláškami.

Jedna nezapomenutelná je z roku 2013, kdy dostala hvězdu na hollywoodském chodníku slávy. Tehdy řekla: „Konečně budu ležet vedle Colina Firtha. To je něco, co jsem chtěla udělat už dávno.“

Za ztvárnění Alžběty II. v dramatu Královna získala Oscara. Foto: archiv ČT