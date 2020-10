Hamletovská otázka: očkovat, nebo neočkovat

Jedna z chorob, která lidstvo děsila až do druhé poloviny 20. století, jsou pravé neštovice. Stala se zároveň první nemocí, u které se osvědčilo pokusné očkování. Už to mělo podobu, v jaké ho známe dnes. Spočívá v podání látky, která obsahuje oslabeného či usmrceného původce nemoci (bakterii či virus) nebo jejich části – antigeny, jejichž přítomnost v těle spustí produkci protilátek.

Organismus si na oslabeném protivníkovi vytrénuje svou obranyschopnost pro případ, že by infekce udeřila v plné síle. Trénink si přitom pamatuje různě dlouho, u některých chorob i celoživotně, u jiných jen pár let.

Mikrobiolog, který stojí za vývojem více než 40 vakcín, by oslavil sto let Děti

Bakteriím břišního tyfu zase vadí naše chlorovaná voda a čistírny odpadních vod. „Je to otázka hygienických standardů každé země. U nás dítě neustále slyší: ‚Pojď si umýt ručičky!‘ Nezažil jsem v Súdánu, že by tohle dítěti říkali, když přijde z venku. Tedy pokud vůbec má odkud přijít a nežije venku pořád.“

„Nikdo z nich ještě neviděl někoho umírat na spalničky nebo na černý kašel. Věřím, že pak by si to rozmysleli, zvlášť pokud by šlo o někoho z rodiny. Jinak je to jejich volba…,“ pokrčí rameny. K hledané vakcíně na covid-19 ještě dodá, že jako sedmdesátník a diabetik nebude s naočkováním váhat.