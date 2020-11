Eva Burešová: Jsem z rodu silných žen

Diváci si vás oblíbili jako Týnu v seriálu Slunečná. Co s ní máte společného?

Máme podobný šatník, obě jsme workoholičky, ale rodinu máme na prvním místě.

Prý máte smlouvu týkající se vašich vlasů. Co obnáší?

V každé smlouvě herce je bod, kde se píše, že herec nesmí nějak razantně měnit svou vizáž bez konzultace s vedením. U nás to není jinak. Točíme po cyklech, což znamená čtyři díly najednou. Když je mezi tím pauza, většinou se využívá k zastřihnutí konečků, osvěžení vlasů, změně barvy nehtů.

Muži si většinou nechají zastřihnout vousy nebo poupravit střih vlasů. Já mám své nebarvené dlouhé vlasy tak ráda, takže se u mě změny bát nikdo nemusí. (směje se)

Oslovují vás lidi jako Týnu?

Ano, většinou jsou to děti. Ale za ten rok natáčení už na to jméno slyším a nevadí mi to.

Jste i porotkyní v soutěži Tvoje tvář má známý hlas. Jste přísná?

Nejsem, ani náhodou. Vím moc dobře, jak je soutěž náročná, protože jsem si jí sama prošla. Vždy s otevřenou pusou sleduji, jak bravurně se soutěžící s každým číslem poperou. Jsem ráda, že mohu být součástí takové show.

Ráda tančí. Zúčastnila se i taneční soutěže Roztančené divadlo Praha v Divadle na Vinohradech. Foto: Profimedia.cz

Nemrzelo vás, že jste jako soutěžící nevyhrála?

Vůbec ne. Vyhrála jsem jeden díl a peníze jsem tak mohla věnovat nadaci, kterou jsem si v té době vybrala. Každé kolo mě neskutečně bavilo. O vítězství tady nejde.

Snažím se všechny bolesti v mém životě prožít naplno a moc ten prožitek neodkládám

Šla jste pracovat brzy po porodu. Co na tom bylo nejtěžší?

Zbavit se výčitek. S rozmachem sociálních sítí se stává, že cizí lidé velmi rádi hodnotí životy jiných, ačkoliv do nich vůbec nevidí. Pár mi jich psalo, že jsem špatná matka, ale vůbec neviděli do pozadí, do mojí situace. Teď už si nic nevyčítám. Vím, že jsem dobrá maminka a že svému synovi dávám vše, co mohu.

Když bylo synovi šestnáct měsíců, rozešla jste se s jeho otcem. Jak prožíváte podobné věci? Uzavřete se do sebe, brečíte, nebo se z toho vypovídáte?

Od každého něco. Ale snažím se všechny bolesti v mém životě prožít naplno a moc ten prožitek neodkládám. Říkám si, že jednou bude zase dobře, protože nakonec vždy je. Tak raději nechávám emocím volný průběh.

Bylo to nejtěžší období ve vašem životě, nebo už jste byla zocelená z nějakého předchozího?

Bylo to těžké období, ale už se k němu nechci vracet. Ani v rozhovorech. Děkuji.

Kdo je vaší nejbližší osobou, jíž sdělujete své úspěchy i zklamání?

Moje maminka, sestra a má kamarádka z rodného města – Hlučína.

„Jsem vděčná za každou část mého hereckého já a nikdy nepřestanu být vděčná těm, co si mě všimli a tu práci mi dělat umožnili.“ Foto: Milan Malíček, Právo

Být samoživitelkou není snadné. Co je nejtěžší pro vás?

Dovolit si vypnout a nechat některé věci na druhých. Jsem z rodu silných žen, a to není vždy výhra. Učím se přijmout pomoc a říct si o ni, když už je toho na mě moc.

Ženy si často vybírají partnery podle svého tatínka. Platí to i u vás?

Pokud bych si vybírala partnery podle svého tatínka, byla bych s tím prvním celý život.

Nemám žádné přání ohledně vlastností svého partnera. Momentálně na to opravdu nemyslím

Nezanevřela jste na muže?

Ne.

Jaké vlastnosti byste u partnera už nesnesla?

Takové, jaké nesnesu u žádné osoby v mé blízkosti.

Co za vlastnosti byste si u něj naopak přála?

Nemám žádné přání ohledně vlastností svého partnera. Momentálně na to opravdu nemyslím.

Jste stejná máma, jako byla ta vaše?

V něčem určitě a jsem za to ráda. Máma vždy byla a stále je má nejlepší kamarádka. Můžu jí věřit naprosto ve všem. Mám v ní jistotu a chci, aby to samé cítil i Nathan u mě.

Se svou maminkou a synem Nathanem. Foto: Profimedia.cz

Váš syn má zvláštní jméno Nathan, co vás inspirovalo?

Bible. Chtěla jsem, aby jeho jméno mělo důvod a význam. Aby věděl, proč se tak jmenuje. Nathaniel má v bibli zajímavý příběh a zároveň znamená „Bůh dal“. Nathanek je můj dar z nebe, který přišel v tu nejdůležitější dobu.

Kromě seriálů jste se pustila i do muzikálů a činohry. Co je vám nejbližší?

Vše. Dělám práci, kterou jsem si přála dělat od malička, a věnovala jsem spoustu energie tomu, aby se můj sen vyplnil. Jsem vděčná za každou část mého hereckého já a nikdy nepřestanu být vděčná těm, co si mě všimli a tu práci mi dělat umožnili.

V šoubyznysu panuje velká konkurence. Máte tam i přátele?

Samozřejmě. Konkurence je všude, ale já ji nevnímám. Mám kolem sebe skvělé lidi, kteří sami tvrdě dřou. Pokud si je člověk jistý sám sebou a svou prací, má v sobě pokoru, tak se mu dařit bude a zlých lidí se bát nemusí. Naštěstí většina mých kolegů to má přesně tak jako já.

Čas růží – muzikál, v němž účinkujete – je poskládaný z písní Karla Gotta. Setkala jste se s ním?

Bohužel jen na chvíli na konkurzu. Seděl mezi porotou a šel z něj nádherný klid. Celou dobu se usmíval a byl velmi podporující a milý. Mrzí mě, že jsem se s ním nemohla seznámit.

S Jaromírem Noskem vystupuje v muzikálu Čas růží. Foto: Hudební divadlo Karlín

Jak ho vnímáte?

Jako obrovskou duši, která byla plná pokory, talentu a podpory druhých. To, jak vnímal své fanoušky a mladé kolegy, bylo úžasné.

Co byste si ještě v oblasti umění ráda zkusila?

Myslím, že jsem si vyzkoušela už úplně vše, co jsem mohla a co mi šlo, a u toho zůstávám. Hrála jsem na největších divadlech, zpívala s filharmonií, orchestry i se zvučnými jmény, pózovala pro uznávané fotografy, natočila jsem film, seriály, fotím, maluji a tento rok mi vyšel i diář na rok 2021, do kterého jsem vložila velký kus sebe. Jsem za to všechno neskutečně vděčná a šťastná.

Jaká myslíte, že je vaše nejvýraznější vlastnost?

Nevím, jestli je to vlastnost, ale každou věc, kterou dělám, se snažím dělat naplno a vložit do ní co nejvíc. Lidé kolem mě mají mou největší podporu, všechny se snažím vyslechnout, a když mohu, tak pomůžu.