Dětská móda, která sluší a udělá radost

Co by v letním šatníku vašich ratolestí nemělo rozhodně chybět? Inspirujte se nejnovějšími módními trendy a vsaďte na hravé kousky, které rozzáří očička každé parádnice.

Aktuálním trendům vévodí neutrální barevné odstíny. Už dávno neplatí, že malé holčičky je potřeba oblékat do růžové a chlapce do modré. Jemné béžové a okrové tóny budou slušet všem bez rozdílu. Vsadit můžete také na baby blue nebo zelenkavou.

TIP: Mušelínová halenka v neutrálním barevném odstínu je neuvěřitelně variabilní a příjemná. Jedná se o typ bavlněné látky, který je prodyšný a hodí se tak i do parných letních dnů. Dlouhý rukáv uchrání před spálením jemné dětské pokožky.

Trendy jsou také kvítky ve všech možných variantách, a to jak ty velké, tak ty drobné. Vsaďte například na roztomilý květovaný set s kraťasy. Skvěle vypadá dohromady, ale také každý kousek zvlášť doplněný o basic svršek nebo třeba denimový spodek.

V nabídce jsou také nejrůznější šaty v kombinaci s ladícími čelenkami do vlasů.

Velké prázdniny jsou tu co by dup, a to je nejvyšší čas dovybavit svého malého školáka oblečením, ve kterém se vydá vstříc novým letním dobrodružstvím.