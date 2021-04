Denis Šafařík: Doma jsem tak trochu za blázna

Jakmile jste se objevil před dvěma lety ve vánoční pohádce Kouzelník Žito, diváci vás začali připodobňovat k Václavu Neckářovi. Co tomu říkáte?

Párkrát jsem to slyšel už dřív, v divadle nebo v hospodě. Bral jsem to jako legraci, jenže když se o tom začalo mluvit víc, přiznávám, že už mě to tolik nebavilo... I když se mezi námi dvěma asi dá najít nějaká lehká podoba vzhledová či hlasová, sám ji až tolik nevnímám. Proto mi to přirovnání nepřijde moc šťastné.

Ale lidi si možná potřebují novou tvář k někomu připodobnit. Doufám, že jednou budu jen za Denise Šafaříka.

Přesto se vám přiznám, že z vaší postavy v seriálu Zločiny Velké Prahy jako bych cítila jemné kouzlo Miloše Hrmy z Ostře sledovaných vlaků, což je slavná role právě Václava Neckáře. V mladém začínajícím kriminalistovi Martinu Nováčkovi vidím a slyším Milošovu křehkost a nesmělost. Pracoval jste s tím při natáčení vědomě?

Určitě jsem se nechtěl někomu připodobnit nebo kopírovat jinou filmovou postavu. Vycházel jsem jenom ze scénáře. Jako herec jsem spíš intuitivní, což znamená, že svoji postavu nedokážu příliš detailně psychologicky rozebrat a popsat, ale spíš podvědomě vycítím z textu, jaký ten člověk je.

Jediné, co se tedy mohlo do Nováčka dostat, jsem já sám, v nějaké posunuté a proměněné verzi, a můj pocit z toho, jak by ten mladý kriminalista měl vypadat.

Někde jste se zmínil, že s Nováčkem vás spojují obavy z nadřízených. To jste měl při natáčení takový strach z režiséra?

Z Jaroslava Brabce vyzařuje velká autorita, a přestože jsme si na sebe časem zvykli, nějakou dobu to trvalo. Během natáčení jsem proto dlouho prožíval dva paralelní světy – zatímco Nováček měl respekt z inspektora Budíka, já měl respekt z režiséra.

Ve vánoční pohádce Kouzelník Žito s Annou Kadeřávkovou Foto: Česká televize

Bylo to zatím vaše největší natáčení, že?

Točilo se tři čtvrtě roku, to předchozí pohádka měla mnohem menší rozsah. Než jsem se do toho pustil, ani jsem nevěděl, kolik nových věcí budu muset zvládnout.

První z nich – a ta nejdůležitější – byla přestat se stydět před celým štábem, protože při natáčení je to úplně jiný zážitek než s publikem v divadle. Postupně se ale naučíte si štáb odmyslet, nestydět se a necenzurovat se.

A to vás čekaly s Darijou Pavlovičovou i milostné scény.

A ještě ke všemu to bylo ze začátku natáčení, kdy jsme nebyli před kamerou tak ostřílení. Ale štáb k nám byl vstřícný, nejen při milostných, ale i všech emočně vypjatějších scénách se snažil, aby na place zajistil vhodnou atmosféru a všechno probíhalo maximálně koncentrovaně. Aby tam pořád někdo nechodil, nerušil nebo nedělal vtipy...

Při intimní scéně s Darijou s námi byl dokonce jen kameraman a zvukař. Hodně nám to pomohlo, protože to pro nás oba bylo nové.

Co vás na té roli nejvíc lákalo, když jste šel na casting?

Tahle role byla především ohromná shoda náhod. Ke castingu mi přišel jen kousíček textu, ze kterého se nedalo nic moc poznat, jen jsem cítil, že to ve mně nějak rezonuje.

Až když jsem se dostal do druhého kola a vybrali mě, ukázalo se, o co vlastně jde. Ptali se mě, jak to udělám se školou, protože jsem byl v posledním ročníku na DAMU, a já na to, že pár natáčecích dní nějak zvládnu. (smích) Načež se ukázalo, že Nováček je jedna z hlavních rolí a čeká mě minimálně sto natáčecích dní, což už budu muset ve škole řešit.

V seriálu Zločiny Velké Prahy hraje začínajícího kriminalistu. Na snímku s Darijou Pavlovičovou. Foto: Česká televize

Potom jsem dostal kompletní scénář a začal jsem se už moc těšit. Samotné detektivní příběhy byly zajímavě vykreslené, občas s překvapivou zápletkou. Poměrně detailně se ve všech dílech řešila doba první republiky a nebyla ukazována tak idylicky, jak je nám občas prezentováno.

A v neposlední řadě jsem se zamiloval do postavy Martina Nováčka. Nesl v sobě situační komiku a tu já mám rád. Jenže přišla velká kolize se studiem. V posledním ročníku se totiž chystá finále se vší pompou, závěrečné představení, a to vůbec nešlo s natáčením časově skloubit. A já si pořád nebyl schopen vybrat jedno, nebo druhé...

Seriál pro mě byl ohromně zajímavý projekt, věděl jsem, že v něm získám spoustu zkušeností a že se podobná příležitost nemusí dlouho opakovat, ale vzdát se školy, to se mi taky nechtělo. Naštěstí mi nakonec umožnili studium si rozložit.

Vychází se na DAMU studentům vstříc běžně?

Záleží na atmosféře ročníkového vedení. U nás byla škola od prvního ročníku vždycky priorita, jakékoli natáčení nebo i zkoušení mimo školu provázely problémy. Na druhou stranu znám lidi, kteří točili, protože vedoucí jejich ročníku tomu dávali větší váhu.

K činohernímu herectví jste se dostal oklikou. Původně jste studoval balet na konzervatoři, ale ze zdravotních důvodů, kvůli kyčlím, jste s ním musel ve třinácti letech skončit. Mrzí vás to?

Už ne. Já to beru tak, že věci, které k nám v životě přicházejí, vždy mají nějaké opodstatnění, přestože ho v tu chvíli nemůžeme vidět. Samozřejmě jsem byl smutný. Jenže i když jsem se musel v životě vydat jiným směrem a tahle cesta se mi uzavřela, paradoxně jsem po deseti letech došel zase k divadlu.

Divadlo pod Palmovkou, inscenace 294 Statečných. Hra měla premiéru loni v září. Foto: Divadlo pod Palmovkou

Ale k činohře jsem se dostal teprve nedávno, protože na DAMU jsem vystudoval katedru alternativního a loutkového divadla, kde se pěstují odlišné přístupy k divadlu, jež nejsou založené na interpretaci.

V činoherním herectví jsem se začal trochu kultivovat až poslední dobou v Divadle Komedie, Divadle Pod Palmovkou nebo pak v inscenaci Petr Pan v Městských divadlech pražských u Davida Drábka.

Vraťme se ještě na chvíli ke konzervatoři. Kvůli studiu baletu jste musel v jedenácti letech odjet z domova na internát do Prahy. Tanec pro vás musel být ohromně důležitý, když jste v tom věku dokázal odejít z rodiny. Nejspíš pak bylo hodně těžké se ho vzdát.

Občas s mámou přemýšlíme, jak se vlastně mohlo stát, že jsem na tu konzervatoř šel. Asi to byl nějaký zvláštní životní moment, později by třeba rodiče to rozhodnutí možná ani neudělali. Doma mě ale odjakživa podporovali a tenkrát zřejmě vycítili, že tanec je opravdu můj velký sen a že pro něj asi mám i nějaký potenciál.

Když jsem musel ve třinácti letech skončit s baletem, zahořkl jsem a zařekl se, že umění už dělat nebudu

Samozřejmě to bylo těžké rozhodnutí, pro ně, ale i pro mě. Musel jsem se rychle naučit starat se sám o sebe. Uvařit si, udělat si nějaký time management dne, vědět, kdy si musím udělat úkoly, kdy musím jít spát.

Ale díky tomu, že rodiče podstoupili tuhle oběť, protože se o mě určitě i báli, jsem si prožil krásnou etapu v životě, na kterou rád vzpomínám a která mě brzy naučila jít si za tím, co chci. A věnovat tomu mnohem víc práce, než byli zvyklí dávat svým zájmům ostatní.

Divadlo Komedie: A osel na něj funěl (Vánoční příběh). Foto: Divadlo Komedie

To jste ale v sobě musel mít už před rozhodnutím jít na konzervatoř.

Zřejmě to je součást mojí povahy. Pravda je, že už před mým odchodem na konzervatoř si děti chodily ven hrát, zatímco já jsem měl třikrát do týdne kroužek – tanec, zpěv a dramaťák. Musel jsem po tom tedy hodně toužit, jestliže mi to vyvážilo všechnu tu zábavu venku.

Myslím, že spolužáci mě dlouho vůbec nebrali, byl jsem pro ně nějakej Pražák, co studoval balet

Nechyběla vám?

Ne, mě ty moje zájmy opravdu naplňovaly. Asi jsem už tehdy vycítil, že umělecká sféra je něco, co ve mně rezonuje a v čem vidím smysl, i když jsem to samozřejmě ještě neuměl pojmenovat jako teď. Takže když to potom najednou skončilo, zahořkl jsem a zařekl jsem se, že už nikdy nic takového dělat nebudu.

Navíc jsem se ještě vrátil na základku do Trutnova, malého města, kde mě čekal úplně jiný život. Myslím, že spolužáci mě dlouhou dobu vůbec nebrali, byl jsem pro ně jen „nějakej Pražák, co studoval balet“. Připadalo jim to divné a nic jim to neříkalo. To byl tvrdý náraz.

Potom jsem se ale dostal na gymnázium v Trutnově, kde už jsem se potkával s lidmi, kteří měli zájem i o umění. A najednou jsem se zase cítil líp a začal jsem znovu chodit do dramaťáku.

Co vás k tomu nakoplo? Vždyť jste byl rozhodnutý se k umění už ani nepřiblížit.

Ani nevím. Tahle rozhodnutí u mě přicházejí náhle, objeví se jako nějaký pocit. Někdo se přede mnou zmínil, že je ve škole dramaťák, a já na to: Jo! To je nápad! Podobné to bylo později s mým rozhodnutím jít studovat DAMU. Někdo o tom mluvil a já najednou cítil, že přesně to chci.

Říkal jste, že rodiče vás podporovali. Jste z umělecké rodiny?

Ne, vůbec, široko daleko se u nás umění nikdo nevěnoval. Mám tři bráchy, sestru a doma jsem tak trochu za blázna, protože všichni ostatní jsou spíš racionálně a prakticky zaměření. Až na maminku, se kterou mám trochu podobnou náturu. Jsem tedy takový extravagantní prvek a přináším do rodiny do jisté míry nežádoucí rozruch.

„Věci, které k nám v životě přicházejí, vždy mají nějaké opodstatnění, přestože ho v tu chvíli nemůžeme vidět.“ Foto: Milan Malíček, Právo

Jak to myslíte?

Všude je mě plno, jsem šíleně aktivní, hlučnej...

To bych do vás neřekla.

Dokážu být i velmi introvertní, to záleží na náladě.

Takže jste hlučný introvert. To je pěkný paradox.

Myslím, že přesně tak bych se mohl charakterizovat!

Než jste se dostal na DAMU, studoval jste v zahraničí a potom tam i pracoval. Jak se tohle seběhlo? Taky to byly jen náhody, že se o tom před vámi někdo zmínil?

Taky. Na gymnáziu jsem se doslechl o výměnných studentských programech, řekl jsem to doma a rodičům to opět přišlo jako skvělý nápad. (smích)

Dokončil jsem tedy třeťák a odjel jsem na rok do USA, kde jsem bydlel v hostovské rodině. Velkou výhodou střední školy, na kterou jsem tam chodil, byl hudebně dramatický obor. Mají dokonce i obrovské komunitní divadlo, kde jsme během roku nazkoušeli čtyři inscenace. Byla to tedy dost velká výzva, protože jsem se musel rychle naučit anglicky natolik dobře, abych s nimi byl schopen hrát.

Co jste hráli?

Takové americké věcičky, jedna byla činohra, ale hodně dělali muzikály, oni je mají rádi. Zkusil jsem si to, bylo to příjemné zpestření toho roku, ale zažíval jsem tam samozřejmě spoustu dalších nových věcí. Už jenom naučit se fungovat v cizině a zažít si trochu jinou kulturu bylo zajímavé.

Jestli jsem to dobře pochopila, muzikál by asi nebyl vaše srdcovka, i když díky svému zájmu o tanec byste k němu mohl mít blízko.

Jsem rád, že jsem si ho zkusil, ale myslím, že by mě to nenaplňovalo. Zpívat sice umím, ale spíš jen jako herec, než že bych uzpíval muzikál. A baví mě i jiný druh hereckého projevu. Americký muzikál, to je víc zábavná show, což mě tolik neláká.

Vzpomínka na rok v USA. Jedno ze čtyř představení, která nastudoval školní soubor. Foto: archiv Denise Šafaříka

Po maturitě jste se odstěhoval do Německa. Proč? Nemohl jste se rozhodnout, co dál?

Po ročním pobytu v USA jsem se vrátil domů a dodělal si maturitu. Pak jsem chtěl jít studovat herectví do Los Angeles, kam mě přijali na univerzitu. Z finančních důvodů to ale nedopadlo a já neměl podanou žádnou přihlášku na vysokou školu v Čechách. A tak jsem odjel do Německa, kde teď bydlí můj otec. Pomohl mi sehnat práci.

Po prvním roce, kdy jsem uklízel hotelové pokoje, jsem se dozvěděl, že v Berlíně působí neprofesionální mezinárodní divadelní soubor, který se skládá jen z cizinců a že do něj zrovna dělají nábor. A že je to vždycky na rok a končí se společným autorským představením v angličtině. Sešlo se nás tam asi dvanáct z celého světa.

Přístup k divadlu měli velmi podobný tomu, co jsem později zažíval v Praze na DAMU, na katedře alternativního divadla.

Znovu tedy zapůsobily velké náhody, jak při mém odchodu do Německa, tak v tom, že jsem se tam zase začal věnovat divadlu.

Co vás čeká teď v Praze, když jste skončil školu?

Dokud jsou divadla zavřená, vůbec nic. Ale můžu si číst a znovu mám i čas psát, a to mě ohromně baví. Kromě poezie, což je pro mě asi i nějaký druh terapie, se pokouším psát pohádky. Jako dítě jsem je měl moc rád. Jednu už mám hotovou, je veršovaná, leží v šuplíku a já doufám, že ji třeba někdy vydám. A pokud ne, nechám si ji pro svoje děti.

Divadelní hru nenapíšete?

O něco jsem se už pokusil, ale nechal jsem toho. Zatím si ještě tolik nevěřím a nechci, aby to byl úplný blábol.

V tom případě nabízí šanci cyklus minutových her pro Český rozhlas.

Tak to bych si možná troufl!

Nemáte chuť vrátit se do Německa, když vás tamní divadelní scéna tak zaujala?

Nemám. Ty moje tři životní cestovní etapy byly sice krásné, ale taky náročné. Vždyť i Praha pro mě byla ještě nedávno cizí, i celý ten umělecký svět... Musel jsem se zorientovat a najít si přátele.