Deník, který pomůže ženám objevit v sobě bohyně

Jenže co to vlastně znamená? Rozpuštěné vlasy, v nich květinový věnec, a splývavá sukně? „Bohyně je slovo, které vyvolává mnoho emocí,“ myslí si Tamara Klusová, manželka zpěváka Tomáše Kluse. „Ale ona je skrytá v každé ženě,“ dodává.

Je to ženská síla, plodnost, láskyplnost, něha, intuice, chápání světa ve větším celku. Je na nás, kolik dokážeme té bohyni v sobě dát prostoru,“ domnívá se trojnásobná matka. Nadužívání tohoto výrazu naopak vadí kněžce Lilii Khousnoutdinové, přítelkyni miliardáře Karla Janečka, která se zabývá starými mýty a ženskými archetypy.

Ideálním mužem žen by byl ten, který by na ně pohlížel jako na bohyně a choval se k nim jako k malým dětem

„Vypadáš jako bohyně, jsi bohyně, máš božské šaty, to je dnes běžné říkat. Je tím myšleno, že žena je krásná a zářící. Já ale jsem přesvědčena, že si slovo bohyně zaslouží větší úctu, než mu často v každodenním používání dáváme. Bohyně je příroda, matka země, naše planeta, luna a její cykly. Plodnost, energie života, která koluje ve všech živých bytostech. Je to něco, co nás přesahuje,“ říká Lilia Khousnoutdinová.