Den otců - svátek, který se u nás příliš neslaví

Samozřejmě ne každý otec je dokonalý, stejně jako některé ženy i on může mít své stinné stránky. Jak ale potvrdily četné studie, děti vyrůstající se svými otci mají v životě oproti ostatním dětem velkou výhodu, a to jak po stránce sociální, tak vzdělávací.

Zvláště v dnešní době, kdy se tátové do výchovy i péče o své ratolesti mnohem více aktivně zapojují.

U synů sehrává navíc otec roli vzoru, jemuž se chtějí vyrovnat a až do puberty je pro ně v podstatě prototypem dokonalosti, zvláště pokud je v tom podporují i jejich matky. Nemusí jít samozřejmě o vlastního otce, tuto roli mohou převzít i nevlastní tátové, dědové či strýcové.

Chlapci vyrůstající bez mužského vzoru v tomto směru strádají, odráží se to především v potížích se začleněním do skupiny vrstevníků. Mohou být méně asertivní, více závislí na svých spolužácích apod. V pozdějším věku se u nich může projevit nedostatek zodpovědnosti a schopnosti vcítit se do ostatních.