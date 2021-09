Dcera Steva Jobse si na živobytí musí vydělávat

Laurene, vdova po Stevu Jobsovi a Eveina matka, se deníku The New York Times už před osmi lety svěřila, že nemá v úmyslu nechat své děti zdědit obrovské rodinné jmění – takřka celé ho chce věnovat na charitu.

„Pokud budu žít dostatečně dlouho, všechno to skončí se mnou,“ zdůraznila jedna z největších filantropek naší doby s tím, že získané peníze hodlá využít k vykonání „největšího možného dobra“ a k pomoci „jednotlivcům i komunitám udržitelným způsobem“.

Dívka, stejně jako její rodiče, vystudovala Stanfordskou univerzitu, na rozdíl od svého otce se však nevrhla do světa informačních technologií, ale vybrala si dráhu parkurové jezdkyně a modelky.

Koně Eve miluje od malička – do sedla se dostala poprvé, když jí byly dva roky a trénovat začala v šesti letech. V současnosti patří mezi světovou jezdeckou elitu a na soutěžích se utkává nejen s naší Annou Kellnerovou, ale také například s dcerou zakladatele Microsoftu Billa Gatese Jennifer, zpěváka Bruce Springsteena Jessicou či slavného režiséra Stevena Spielberga Destry.

Eve je pátá z tisícovky parkurových jezdců do 25 let.

Eve, která je podle časopisu Horse Sports pátá z tisícovky nejlepších jezdců mladších pětadvaceti let, si svými sportovními úspěchy mimo jiné slušně vydělává. V kondici se udržuje na ranči na Floridě, který jí před pěti lety koupila její matka za 15 milionů dolarů (přes 320 milionů korun).

„Dlouho mi trvalo, než jsem přišla na to, jak najít rovnováhu mezi přáteli, školou a jezdectvím. Nakonec jsem zjistila, že tím nejlepším způsobem, jak vše zvládat, je upřednostnit to, co je pro mne nejdůležitější,“ řekla tehdy Eve serveru Business Insider.