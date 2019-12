David Suchet: Hercule Poirot byl můj nejlepší přítel

„Je to až k nevíře, ale ještě dnes občas dostávám dopisy od diváků s tím, že se nedívali na poslední, závěrečnou epizodu seriálu, protože nechtěli vidět Poirota umírat, a že by chtěli, aby se vrátil. Moc rád bych jim vyhověl, protože jsem ho moc rád hrál. Znovu tedy natočím Hercula Poirota od Agathy Christie, ale jen pro celovečerní film, to bych udělal opravdu moc rád,“ nechal se slyšet nedávno s nenápadnou výzvou pro filmové tvůrce.

Legendárního belgického detektiva hrál David Suchet v televizním seriálu až do roku 2013. A ačkoli tuto fiktivní postavu ztvárnilo už více než dvacet herců v různých televizních, rozhlasových a filmových adaptacích, David Suchet podle posledního hlasování fanoušků znovu patří k jeho nejoblíbenějším interpretům.

Ne nadarmo ho také pro roli Hercula Poirota doporučila samotná rodina Agathy Christie. Vybrala si ho poté, co ho v roce 1985 viděla v povedeném britském komediálním seriálu Blott on the Landscape.

Jeho Hercule Poirot patří bezkonkurenčně k nejlepším a nejoblíbenějším. Foto: archiv ČT

Suchet rád vzpomíná na dobu, kdy mu v roce 1987 po Peteru Ustinovovi roli nabídli, i na to, jak se na ni připravoval.

„Když jsem se to tehdy dozvěděl, roztřásla se mi kolena, věděl jsem, že to nebude jednoduché. Nabídku jsem ale přijal. Jednak proto, že detektivní žánr miluju, ale i proto, že postava chytrého a šarmantního soukromého očka s knírkem mi byla blízká,“ usměje se při vzpomínce ještě dnes.

Příprava na Poirota se podle něho nedá vyčíslit časem. „U postele jsem měl hromadu knížek Agathy Christie a opakovaně jsem je četl. Snažil jsem se ho pochopit do všech detailů. Musel jsem si osvojit jeho manýry a výstřednosti a zahrát je tak, aby nebyly k smíchu, ale aby je diváci pochopili jako rysy jeho osobnosti. Poirot je brilantní, ale nesmírně komplikovaná postava. Miluje eleganci a preciznost, je skromný a taktní, ale i domýšlivý, marnivý a pedantský, za což jistě mohou ty jeho tak často používané šedé buňky mozkové.”

„Myslím, že jsem nejen věděl všechno, ale že jsem se sám Poirotem stal. Těžký oříšek – detektivovu chůzi jsem dolaďoval až úplně nakonec. Ostatně už se ví, že jsem chodil s mincí mezi půlkami,“ dodá s úsměvem.

Suchet považuje natáčení posledního dílu Opona za nejtěžší okamžik své herecké kariéry. Foto: archiv ČT

Suchet také nikdy nezapomene na to, co cítil, když v roce 2013 dotočil závěrečný díl seriálu Opona – Poirotův poslední případ.

„Najednou jsem si uvědomil, že jsem s ním dosáhl Everestu. A když jsem stál na vrcholu a už nebylo kam stoupat, věděl jsem, že se s ním musím rozloučit. Proto považuji natáčení Opony za nejtěžší okamžik své herecké kariéry. Ještě že mi po něm z rekvizit zbyla aspoň vycházková hůlka, kterou jsem držel pětadvacet let.“

Předseda společnosti Agathy Christie a spisovatelčin vnuk Mathew Prichard několikrát zopakoval, že právě poslední série filmů byla skvostným zakončením a nádhernou vzpomínkou na jeho slavnou babičku.

Jeho předkové přišli do Jižní Afriky z Litvy

Uznávaný herec vytvořil i desítky dalších rozdílných postav v televizi, ve filmu i na divadle. Jsou to například thrillery z devadesátých let jako Boeing 747 v ohrožení s Kurtem Russellem a Stevenem Seagalem či s Michaelem Douglasem Dokonalá vražda a akční komedie Dokud nás smrt nerozdělí (2003).

Velké úspěchy ale vždy sklízel na divadle, také o sobě často prohlašuje, že je především divadelní herec.

S Michaelem Douglasem při natáčení komedie Dokud nás smrt nerozdělí. Foto: Profimedia.cz

Ve třiadvaceti byl nejmladším britským hercem, který ztvárnil Shylocka v Shakespearově Kupci benátském. Od roku 1973 pak jako člen Královské shakespearovské společnosti ztvárnil i jeho další velké postavy.

Hitem z poslední doby byla v roce 2015 jeho lady Bracknellová ve hře Oscara Wilda Jak je důležité míti Filipa, letos zářil v londýnském Wyndham’s Theatre na Covent Garden ve hře Arthura Millera The Price.

Slavný londýnský rodák pochází ze zajímavé rodiny. Jeho otec Jack, porodník a gynekolog, se narodil v Johannesburgu jako potomek litevských židovských přistěhovalců, odtamtud emigroval do Londýna.

Coby lady Bracknellová ve hře Jak je důležité míti Filipa neměl chybu. Foto: Profimedia.cz

Za druhé světové války spolupracoval s lékařem Alexanderem Flemingem na výzkumu použití penicilinu v léčbě pohlavních chorob.

Matka Joan, herečka, pocházela z rodiny britského reportážního fotografa židovského původu Jamese Jarchého, jeho bratři Peter a John pracovali v televizním zpravodajství.

Se svou manželkou, herečkou Sheilou Ferrisovou žije už třiačtyřicet let. Foto: Profimedia.cz

Co se jeho soukromí týče, žije už od roku 1976 ve šťastném manželství s herečkou Sheilou Ferrisovou. Mají spolu dvě dospělé děti. Syn Robert, dříve kapitán Královské námořní pěchoty, je dnes spoluzakladatelem a trenérem fitness studia Class v lázeňském městě Bath, dcera Katherine je fyzioterapeutkou.

Ve volných chvílích se herec věnuje svému největšímu koníčku – fotografii. Do fotografování se zamiloval jako mladý, když mu už zmíněný dědeček z matčiny strany, známý fotograf významných osobností Jarché, daroval první aparát značky Kodak.

Víte, že… V mládí byl aktivním sportovcem a dodnes pravidelně trénuje. Tvrdí, že tělesná zdatnost a pohyb jsou klíčem k jeho dlouholeté kariéře.

Je vynikající muzikant, hraje na řadu nástrojů, nejlépe na klarinet.

Bojuje za co nejvyšší dostupnost léků pro všechny, posledních pět let k tomu má i osobní důvod. Jeho vnuk Todd od narození trpí tuberózní sklerózou, která způsobuje růst nerakovinových nádorů v mozku a na dalších životně důležitých orgánech. Veškeré zisky ze své tvůrčí činnosti věnuje na její výzkum.

Za přínos umění jej královna Alžběta II. vyznamenala Řádem britského impéria.