Daniel Craig: Jsem si jistý, že po Bondovi mohu hrát cokoli

„Jsem si jistý, že po páté bondovce Není čas zemřít už zahraji cokoli. Vím, že to dokážu, zvlášť potom, co jsem dostal za svou novou postavu amerického detektiva Benoita Blanca v satirické krimi Na nože nominaci na Zlatý glóbus (2020). Právě tento úspěch pro mě přišel v pravý včas. Tohle bude moje kariéra po Bondovi. Jsem připraven přijmout i jakoukoli další roli,“ říká Daniel Craig, který natáčí pokračování Knives Out 2.

V komediální krimi Na nože (Knives Out) si užívá roli svérázného detektiva Benoita Blanca. Foto: Vertical ent

Craig sice nemá knír Hercula Poirota, od ostatních herců ve zmíněné krimi Na nože se však odlišuje jižanským přízvukem.

Na nože Video: Vertical Ent.

„Chtěl jsem něco, co by mě oddělilo od ostatních postav členů klanu Thrombeyů. Tento přízvuk jsem si zkusil už v Loganových parťácích (2017) režiséra Stevena Soderbergha. Točil jsem je před natáčením Není čas zemřít a tehdy jsem byl poprvé už na hony vzdálený své image Bonda. Vidět mě v roli bankovního lupiče ve vězeňské uniformě s odbarvenými vlasy a slyšet můj šílený jižanský přízvuk, to byl prý docela šok,“ prozradí s úsměvem Daniel Craig.

Dodá ještě, že si je jistý, že jsou ve hře další filmy s jeho detektivem.

Když natáčení bolí

Na postavu Jamese Bonda nemůže však Daniel Craig hned tak zapomenout. Bylo mu sedmatřicet a byl blonďatý, když byl v roce 2005 obsazen jako agent 007 do Casina Royale. Pátou, poslední bondovku Není čas zemřít dotočil loni.

V napínavé bondovce Není čas zemřít s francouzskou herečkou Leyou Seydouxovou. Foto: Forum Film CZ

Nyní je mu 53 let, vlasy má špinavě šedé a cítí začínající artritidu. Bondem byl nejdéle ze všech - celých čtrnáct let. Náročná natáčení se neobešla bez následků. Při natáčení Casino Royale si při jedné z prvních scén vyrazil dva zuby.

Trailer filmu Není čas zemřít Video: Forum Film

V Quantum of Solace si narazil žebra a dostal kopanec do hlavy, který si vyžádal osm stehů, přišel o bříško pravého prsteníčku a skončil na operaci s přetrženými vazy v rameni. Při natáčení Spectra si poranil vazy v koleni a musel na operaci. V Není čas zemřít si při jedné scéně po pádu bolestivě zranil kotník, a to zdaleka nebylo vše.

Jedním z nejsvětlejších okamžiků celého natáčení jeho bondovek byl rok 2018, kdy mu Rachel Weiszová, jeho manželka a výborná anglická herečka, porodila v osmačtyřiceti letech dceru.

„Bylo na tom něco tajemného. Měl jsem pocit neskonalého štěstí,“ přiznal novopečený otec. V jeho podání Bond stárl, zamiloval se a také poprvé plakal. Ztratil úsměv a získal vnitřní rovnováhu. Craig Bonda změnil. Tuto fantastickou postavu postavil na skutečných emocích. Filmy o agentovi 007 se už nikdy nemohou vrátit k tomu, čím byly.

Jsem vůbec ten pravý?

Začalo to 21. dubna 2004 pohřbem Mary Selwayové, slavné londýnské castingové režisérky, známé velké dámy britských castingových agentů.

„Byla to ona, kdo mi pomohl získat důležité rané role. V den pohřbu mi zavolala jedna ze Selwayových dcer a požádala mě, abych pomohl nést rakev. Byl tam celý slavný Londýn. Po pohřbu mi zavolala Barbara Broccoliová z rodiny americko-britských producentů a požádala mě, abych za ní přišel. Vytipovala si mě údajně jako dalšího představitele Bonda už před šesti lety,“ vzpomíná Daniel.

A pokračuje: „Já jsem si byl jistý, že nejsem ten pravý. Producentka Barbara Broccoliová ale trvala na svém.“

Známý už byl v té době z role nevyrovnaného syna zločineckého šéfa v krimi Sama Mendese Road to Perdition (2002) se skvělým hereckým obsazením - Tomem Hanksem a Paulem Newmanem. Slušná byla i další krimi Po krk v nesnázi (2004).

Těšil se tedy skvělé formě, a přesto se bál říct ano. Nakonec si vyžádal scénář ke Casinu Royale. Líbil se mu a námitky se rozplynuly.

Blonďáka nechceme!

V době jeho castingu bylo mnoho fanoušků i filmových kritiků agenta 007 skeptických, zpočátku ho nepřijímali ani sami Britové, jimiž je James Bond považován, stejně jako královská rodina nebo anglický fotbalový tým, za více či méně veřejně vlastněný kus národní kultury.

„Na 14. říjen 2005, kdy jsem vystoupil na břeh řeky Temže z lodi Royal Navy, která mě světu představila jako šestého Jamese Bonda, do smrti nezapomenu,“ dušuje se Daniel.

„Nebyl jsem dost vysoký, jednou z mála věcí, kterou o mně britští bulvární novináři věděli, bylo to, že jsem byl ve dvaadvaceti letech ženatý a že mám rád párty, herečky a modelky. A k tomu ty moje vlasy barvy slámy. Bond měl mít přece tmavé vlasy. Pobouření fanoušci založili webové stránky, zprávy z celého světa říkaly, že pro tu roli nejsem vhodný, producentka Barbara ale trvala na svém,“ objasňuje situaci.

Když ale v roce 2006 vyšla první bondovka s Danielem Craigem, většina této kritiky se okamžitě vypařila. Casino Royale bylo hitem na celém světě.

„Úleva, kterou jsem pocítil po vřelém přijetí skeptickým domácím publikem, byla zvláštní. Británie má ke svým hrdinům komplikovaný postoj. A my jsme to v Casinu Royale zvládli,“ prohlásil tehdy hrdě Craig. Byl také jediným Bondovým hercem, který byl za svého špiona nominován na cenu Bafta, anglickou verzi Oscara. A pak přišly další bondovky.

Po promítnutí Není čas zemřít diváci už nikdy neuvidí v roli Bonda Daniela Craiga. Jeho čtrnáctileté panování britského superšpiona je u konce a navzdory Craigovu křehkému vztahu k postavě není pochyb o tom, že mu James bude chybět.

Víte, že... Většinu času tráví s rodinou ve svém elegantním bytě v Londýně, od roku 2019 vlastní také pětipatrový městský dům v newyorském Brooklynu.

Jeho majetek odhaduje Daily Mail na 160 milionů dolarů. Neplánuje zanechat celé dědictví svým dětem, věří totiž, že bohatí lidé jsou morálně povinni rozdat své bohatství a pomoci potřebným.

Z prvního manželství má dceru Ellu (24), která je modelkou. Z druhého s Rachel Weiszovou tříletou dceru, jejíž jméno neuvádějí. Soukromí považují za velmi důležité.