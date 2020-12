Co rády čtou oblíbené české autorky a jaké knihy jim udělaly radost pod stromečkem

Adéla o sobě tvrdí, že v životě nestihla nic, co si předsevzala, kromě magisterského titulu, a i ten jí trval sedm let. Jinak totiž nikdy neměla žádné ambice, takže je nemohla naplnit. Vše, co dělá, k ní přišlo samo a ona nedokázala říct ne.