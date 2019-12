Církevní škola, jak ji neznáme

Učitelé jsou tu věřící, ale do víry studentky nenutí. „Součástí výuky je sice hodina náboženství, jde ale spíš o to, aby holky věděly, že Ježíš byl sice mánička, ale nezaložil Beatles,“ vtipkuje ředitel, který náboženství sám vyučuje. Studentky seznámí i s modlitbou Otče náš, stačí ale znát slova, modlit se nikdo nemusí.

Podobné je to se společnými bohoslužbami, jež se konají třikrát nebo čtyřikrát do roka. Mezi děvčaty převažují ateistky, a pokud se aktivně účastnit nechtějí, nemusejí.

„Jmenuju se Andrea, ale říkají mi Andy. Na tuhle školu jsem přišla před sedmnácti lety. Byla jsem pěkná divoška, drzá holka, co se dostala z maloměstského děcáku do Prahy a chtěla si užívat. Vždycky jsem ale bránila slabší a bylo na mě spolehnutí,“ vzpomíná na svůj studentský život jedna z absolventek a nyní i zaměstnankyň.

„Klukům je deset a dvanáct let. Mladší je autista, chodí do speciální školy. Jejich táta založil novou rodinu. Moje heslo je, co tě nezabije, to tě posílí. Válčili jsme, jak se zrovna dalo,“ vzpomíná na dobu, kdy jako matka dvou malých, často nemocných kluků horko těžko sháněla práci, a navíc se potýkala s rakovinou.