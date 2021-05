Charlize Theronová: Krásná, nebezpečná a single

Poslední vztah měla Charlize s oscarovým a o patnáct let starším hercem Seanem Pennem – skončil v roce 2015.

„Když mi moje pětiletá dcera August nedávno řekla, že potřebuji přítele, zaskočilo mě to. Řekla jsem jí, že se právě teď ale cítím dobře samotná. Poznala jsem několik výborných mužů, se Seanem jsme byli zasnoubení a plánovali jsme svatbu. Je to úžasný člověk, ale žít s ním bylo náročné.

„Je těžké pokusit se vyčíslit, co bylo a je v souvislosti s virem to nejhorší. Naději čerpám hlavně od mladých. Když jsem v roce 2007 zahájila svůj program zaměřený na HIV pozitivní děti v Jižní Africe, vycházela jsem z inspirace, kterou získávám právě od nich. Dojímá mě, jak jsou ochotní dál bojovat. Hodně sil mi dodávaly i vlastní děti.

Hned v začátku kariéry na konci devadesátých let natočila tak vynikající filmy, jako byl Ďáblův advokát, Pravidla moštárny či Astronautova žena, svůj akční repertoár začala budovat hned poté, co získala Oscara za ztvárnění skutečné masové vražedkyně Aileen Wuornosové v dramatu Zrůda.

Loupež po italsku (2003) se povedla, ale po nepříliš úspěšném sci-fi thrilleru Aeon Flux to chvíli vypadalo, že s akčním žánrem skončí.

Charlize se ale nedala odradit a počkala si deset let, aby se předvedla ve filmu Šílený Max: Zběsilá cesta. Následovalo Rychle a zběsile 8 a podceňovaný špionážní thriller Atomic Blonde: Bez lítosti.

Nyní vede tým nesmrtelných válečníků ve filmové adaptaci komiksu The Old Guard: Nesmrtelní (2020) a chystá se na Rychle a zběsile 9 (2021).

V roli bojovnice Andy v akční fantasy Old Guard: Nesmrtelní (2020)

„Vlastně od chvíle, co jsem viděla Smrtonosnou past v roce 1988. Možná jsem trochu divná. Ráda totiž hraju nejen chlapské postavy, ale i bídáky, zajímá mě, proč lidi dělají hrozné věci. Ať už to byla Furioza v Šíleném Maxovi, legendární kyberteroristka přezdívaná Cipher v Rychle a zběsile 8, nebo agentka MI6 Lorraine v Atomic Blonde. Ve Zrůdě jsem zase byla vraždící prostitutkou. Stejné to bylo i s krásnou, ale ďábelskou Ravennou ve fantasy Sněhurka a lovec.“