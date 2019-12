České bílé zlato v ohrožení, nad vodou ho drží především čeští zákazníci

Bezpečnostní helma, reflexní vesta a můžeme vyrazit do areálu. V chladných dnech ho na kilometry daleko poznáte podle bílého dýmu stoupajícího z komínů. A ač scenérie v něčem připomíná záběry z apokalyptických filmů, lidé v okolí jsou na ni zvyklí. Vědí, že tím „kouřem“ je vodní pára uvolňující se do vzduchu při zpracování cukrové řepy.

Špinavější část výroby zůstává venku, mezi halami. Všechno začíná u obří hromady řepy, na níž jsou ještě dobře viditelné kousky hlíny. Denně ji teď do Dobrovice vozí sedm set kamiónů. Sypají ji na kupu, která se přes pásové dopravníky postupně přesouvá do jiných částí závodu.

Do té čistější putují bulvy přes obří pračky, jež je zbaví různých nežádoucích příměsí, především kořínků a hlíny. Když je hotovo, jedna po druhé se nakrouhá na řízky, z nichž se během dalších kroků výroby získává bílé zlato. Hotový, patřičně vysušený putuje do dvou velkých sil.

„Zbytky, z nichž jsme dostali cukr, dále sušíme. Vznikají z nich pelety pro dobytek, jichž ročně - jen z Dobrovice - dodáme na trh kolem 80 tisíc tun. Míří i do Skandinávie,“ podotýká Jakub Hradiský s tím, že závod zužitkovává i další „odpady“ z výroby: „Sedmdesát procent řepy tvoří voda. Tu využíváme, například v již zmíněných pračkách. Špinavá voda z nich se dostává přes čističku do nádrží, z kterých již čistou vodu na jaře vypouštíme. Zbylé, vysušené usazeniny vracíme na pole.“

Bez ohledu na to, kolik cukru tady do ledna vyrobí, je jisté to, že ani příští rok se pečení Čechům moc neprodraží. Na světovém trhu je ho nadbytek, což se promítá do velkoobchodních i maloobchodních cen. „Již několik let zůstávají extrémně nízké. Jsme pod hranicí rentability,“ zmíní Hradiský fakt, že jsme ještě před lety za kilový sáček platívali kolem dvaceti korun. Dnes o polovinu méně.