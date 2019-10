Bylinkářka z Bílých Karpat Šárka Polanská: Zkušenosti jsou mé herbáře

Já byla velká divoška, městská holka každým coulem, takže začátky pro mě byly strašně těžké. Naštěstí to se mnou manžel všechno zvládl a já časem zjistila, že nádherná příroda okolo převyšuje všechno, co mi tu scházelo.

Za šestnáct let, co jsem byla doma se třemi dětmi, jsme se stali téměř soběstačnou domácností. Měla jsem mlýnek na obilí, ve skříni pytel obilí, kvásek, zavařovala jsem, chovala králíky, husy, kačeny. A uvědomila jsem si, že jsem tady šťastná.

Mám muže s velkým M. Je jak chlap z minulého století. Umí třísknout do stolu a říct si své. Vede rodinu k tradičnímu hospodářskému životu, jakým žili jeho předkové. Díky němu jsem lásku k práci v hospodářství našla i já. Cítím pevné pouto s tímto místem. Je to můj domov.

Provozovnu, kde mám firmu, postavilo družstvo jako prádelnu v roce 1954. Do té doby praly ženské doma ve vaně a na valše. JZD je chtělo nalákat na pračku – a fungovalo to.

Ženy, které vstoupily do družstva, se mohly zapisovat do pořadníku a chodit si prát. Došly do prádelny se špinavým prádlem, tady si ho vypraly, vyždímaly a doma pak jen pověsily usušit.