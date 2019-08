Brad Pitt: Dnes jako šťastný otec přemýšlím úplně jinak

Kritici tvrdí, že právě tento film kultovního režiséra umožnil Bradu Pittovi opět zazářit jako velká filmová hvězda a talentovaný herec. Ve snímku Tenkrát v Hollywoodu se westernový herec Rick Dalton (Leonardo DiCaprio) a jeho dlouholetý dublér kaskadér Cliff Booth (Brad Pitt) rozhodnou prosadit se u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu.

„V úvodu je třeba pochopit náš vztah, ten je totiž výjimečný. Hollywood byl tehdy zcela jiný. Známí herci se běžně spojovali s kaskadéry a hráli ve společných projektech jak ve filmu, tak v televizi. Vznikaly slavné dvojice, jako byl například Burt Reynolds a Hal Needham či Steve McQueen a Bud Ekins. Já jsem v roli Cliffa nejen Rickův dlouholetý kaskadér, ale i šofér a hlavně blízký přítel,“ vysvětluje Brad Pitt s tím, že hrát kaskadéra ho stálo měsíce dřiny v posilovně.

S Leonardem DiCapriem v Tarantinově filmu Tenkrát v Hollywoodu. Foto: Falcon

Rozhodující pro něho byla spolupráce s Quentinem Tarantinem. „Fascinovalo mě prostředí, které vytvořil pro tehdejší Hollywood. Bylo tam všechno – rock & roll, sex, drogy, hippies, tradiční systém s dobovými studii a macho filmovými hvězdami i herečka Sharon Tateová brutálně zavražděná na Cielo Drive v srpnu 1969 Mansonem a jeho sektou. Takový film umí jen Quentin. Přitahuje mě jeho originalita, jeho nápady, scény plné nadšení, radosti a požitku, famózní dialogy. Proto s ním točím tak rád,“ pěje na režiséra ódu zkušený herec, který s ním už v roce 2009 natočil válečné drama Hanebný pancharti.

Trailer k filmu Tenkrát v Hollywoodu Video: Falcon

A Tarantino mu oplácí stejnou měrou. „Myslel jsem si, že Brad bude v postavě Cliffa Bootha úžasný. A nejen proto, že jsme stejně staří a vyrostli jsme ve stejné éře a na stejných filmech. Potřeboval jsem jak skvělého herce, tak i filmovou hvězdu, kterou diváci mají rádi, kterým imponuje její talent, hezká tvář i chladná, mužná síla. To vše Brad splňuje, stejně jako to splňoval Steve McQueen. Věděl jsem, že je správná volba.“

V drsném dramatu Klub rváčů zabodoval v roli Tylera Durdena. Foto: Profimedia.cz

V tom, že Brad Pitt je jednou z mála hvězd, které tehdy uměli dělat jen v Hollywoodu, se shodují i ostatní režiséři, kteří s ním kdy natáčeli. David Fincher, režisér kultovní krimi Sedm (1995) a Klubu rváčů (1999) tvrdí, že Pitt byl pro něho jedinou možností, jak natočit film podle vlastních představ.

„S Bradem, přestože patří k nejvyhledávanějším celebritám, je totiž velice lehké pořízení. Když hned něco nejde přesně podle režiséra, začne vyprávět vtipy nebo do něho strkat a jinak blbnout a všechno je zase v pohodě.“ Možná právě proto se Brad Pitt vyšplhal na filmový Olymp i na hollywoodské poměry rychle.

Narodil se v Oklahomě v rodině školní inspektorky Jane a Williama, ředitele přepravní firmy. Brzo se ale přestěhovali do Springfieldu v Missouri, kde Brad vystudoval střední školu. Raději než do školy prý chodil do kina a chroupal popcorn, který mu doma udělala matka.

Na tamní univerzitě pak studoval novinařinu, ale krátce před absolutoriem odešel. Sedl do Splašené Sue, starého otřískaného buicku, a vyrazil do Kalifornie s třemi sty dolary v kapse. Než se dostal před kameru, musel v Hollywoodu dělat, co mu zrovna přišlo pod ruku.

Nejprve poskakoval na ulici v kostýmu kuřete a rozdával vzorky cigaret, pak dělal doprovod dámám od striptýzu, které se bály jezdit samy pozdě v noci domů. Z vydělaných peněz si platil uměleckou školu, kde se seznamoval se základy herectví.

Jako Achilles se pochlubil vypracovaným tělem v historické Troji. Foto: Profimedia.cz

Jeho debutem byla postava vychytralého kovbojského podvodníčka v road movie Thelma a Louisa (1991). Nebyla to velká role, ale zahrál ji tak, že na něj nezapomněli ani diváci, ani režiséři, ani tehdy už slavné herečky Susan Sarandonová a Geena Davisová.

Ve velice plodných 90. letech Pitt už točil jeden film za druhým. Ať už horor Interview s upírem, kroniku o lásce a nenávisti Legenda o vášni, romantickou fantazii Seznamte se, Joe Black či dobrodružných Sedm let v Tibetu, nebo další kultovní hity 12 opic a Podfu(c)k.

V Mexičanovi a Dannyho parťácích (2001) spíš přihrával svým kolegům Julii Robertsové a Georgi Clooneymu. Za roli hrdinného válečníka v Troji (2004) pak úspěch sklidil sám. Ne náhodou se do role pustil s takovou vervou.

„Potom, co jsem oslavil čtyřicítku, jsem dostal panický strach z obávané krize středních let. Šanci ukázat se v plné duševní i fyzické síle jsem proto viděl jako výzvu. Chtěl jsem zkusit, co ještě vydržím.“ Božského těla dosáhl po osmiměsíčním brutálním tréninku.

Po thrilleru Pán a paní Smithovi (2005) se v bulvárních listech objevily zprávy o flirtu mezi ním a kolegyní Angelinou Jolie. Zpočátku tvrdili, že je spojují humanitární akce, které Angelina jako velvyslankyně OSN objížděla. Nakonec se přiznali a v roce 2005 spolu začali žít.

Brad, který vždycky toužil mít děti, hned adoptoval sirotky, kteří žili s Angelinou – Maddoxe z Kambodže a Zaharu z Etiopie.

Rok nato se jim narodila dcera Shiloh, v roce 2007 si osvojili Paxe z Vietnamu a v roce 2008 přišla na svět jejich dvojčata Vivienne a Knox. Tehdy řekl: „Dnes jako šťastný otec přemýšlím úplně jinak. Chtěl bych kromě dobrých filmů přispět i k tomu, aby byl svět o malý kousek lepší. V tomhle jsem se hodně naučil od Angeliny.“

Akční thriller Mr. & Mrs. Smith s Angelinou Jolie se mu stal na léta osudným. Foto: Profimedia.cz

Za jedenáct let společného života, z toho dva roky v manželství, s Jolie tedy mnoho získal, ale také ztratil. Snad nejbolavější byla naprostá ztráta soukromí.

„Angelina příliš rozebírala naše manželství na veřejnosti, díky bulváru o nás jako o nejslavnějším rodičovském páru lidé věděli téměř vše. To je něco, co už ve svém životě nikdy neudělám. Za to, že mám konečně nyní děti zpět a mohu si je vzít na prázdniny, ty bolestné roky stály,“ dodává spokojeně sympatický rodák z Oklahomy.