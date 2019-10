Chcete být francouzsky šik? Pořiďte si baret

Barety se spousta z nás bojí nosit. Často totiž nabýváme dojmu, že by nám mohly přidávat léta. To je ale naprostý nesmysl. Barety jsou nadčasové a sluší mladým slečnám, stejně tak jako ženám v letech. Navíc se nemusíte bát, že by vám pošramotily účes.