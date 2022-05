Barefooty: Boty, které dokážou změnit život

Co je to nadměrek? „Délka chodidla není to samé co vnitřní délka boty (zde se můžete běžně setkat s pojmem „stélka“). Pokud si vybíráte barefooty, je potřeba k délce chodidla (tedy k prostoru uvnitř boty, jenž vyplníte změřenou nohou) přičíst ještě nadměrek. Ten je mimořádně důležitý k tomu, aby chodidlo při chůzi správně pracovalo a nenaráželo při tom prsty do špičky boty. Jeho délka se pak různí – jednak podle toho, o jaký typ boty se jedná, a jednak podle toho, co je komu pohodlné. Obecně ale platí, že by se měl nadměrek pohybovat mezi 5 a 10 mm (u dětí 9-12 mm),” radí zakladatelka naBOSo Andrea Součková.