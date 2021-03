Apríl má pobavit a odvést pozornost od všedních starostí

Častější zprávy o „aprílovém řádění“ se pak začaly objevovat na konci 18. století. Předpokládá se, že tento svátek vznikl zásluhou změny ročního období, kdy se ze smutné zimy stalo mnohem veselejší jaro. To mělo velký vliv na náladu většiny lidí, kteří tak začali vymýšlet nejrůznější neplechy.

Apríl se tehdy dodržoval nejen 1. dubna, ale také 30. dubna, od čehož se postupem upustilo. Lidé si nejčastěji dělali legraci ze svých příbuzných a známých, kterým posílali fiktivní nákupní seznamy. Sehnat věci, jako je bublinka do vodováhy, komáří sádlo nebo hodinářská motyka, to byl úkol pro všechny, kteří se nechali napálit.

Pokud se člověk od srdce upřímně zasměje a nejlépe rovnou hluboko z břicha, do mozku se mu vylije velké množství endorfinů, které působí jako zatím nejúčinnější přírodní léky na stres, duševní neklid, ale i tišení bolesti.

Čím je smích intenzivnější, hlasitější i delší, tím více svalů se do této činnosti zapojuje. Smích dokáže i mírnit bolest a urychluje proces hojení. Kromě toho aktivuje i části mozkové kůry, které jsou propojené s pohybovým aparátem.

V roce 1977 britský list The Guardian uveřejnil sedmistránkovou přílohu k výročí deseti let nezávislosti San Seriffe, malé republiky v Indickém oceánu sestávající z několika ostrovů ve tvaru středníků. Série článků zasvěceně líčila kulturu a zeměpis dvou hlavních ostrovů jménem Upper Caisse (Velké písmeno) a Lower Caisse (Malé písmeno).

V roce 1976 ohlásil známý britský astronom Partick Moore, že v 9.47 hodin ráno dojde k neobvyklému astronomickému jevu. Pluto přejde za Jupiterem a to způsobí dočasný pokles zemské přitažlivosti. Moore posluchačům oznámil, že pokud přesně v okamžiku konjunkce Pluta a Jupitera poskočí do vzduchu, budou mít pocit, jako by plavali. Stovky lidí zavolaly a tvrdily, že onen pocit zažily.