Andělé jsme všichni zdravotníci, říká vrchní sestra z pražské Bulovky

„Hrudní chirurgie je strašně zajímavý obor, který je i operační. Dostávají se tam například pacienti se spontánním pneumotoraxem, to je věc, kdy zkolabuje plíce. Pacient k nám přijde a zjistí, že se mu do hrudníku musí zavést hadička. Je to šok, spousta lidí vůbec neví, že by se jim s plícemi mohlo něco takového stát, dojít k prasknutí plíce. Dotyčný se zadrénuje, když má štěstí, tak se potom hrudní drén vytáhne a pacient odejde domů. Když štěstí nemá, může se to opakovat a pak se to musí řešit operativně,“ vysvětluje.