Monochromní móda: V jedné barvě od hlavy až k patě

Toužíte vypadat prudce elegantně, a to s minimální námahou? Zapomeňte na složité kombinování vzorů i barev a místo toho vsaďte na trendy monochromní vzhled. K němu vám postačí sladit všechny části oblečení do jedné barvy. Troufnete se obléknout celá do žluté, modré či růžové, nebo vsadíte na univerzální béžovou?