Linda Humlová, Novinky

Ačkoliv se to tak možná nezdá, jaro je již za dveřmi a obchody už pomalu, ale jistě plní nové kolekce jarního oblečení. Pokud si lámete hlavu s tím, jaký kousek si vybrat, abyste byla skutečně trendy, máme pro vás pár tipů.

Stejně jako v minulých letech se na výsluní stále drží sportovní móda. Kromě obřích mikin a sportovních tenisek se ale do módy dostaly i kousky, do kterých byste to řekla asi jen těžko.

„Asi největším módním trendem je kombinování sportovního a vysoce elegantního stylu. Příkladem mohou být cyklistické šortky, které byly vidět na mnoha přehlídkách v kombinaci s luxusním sakem nebo třeba bundou,” říká módní návrhář Pavel Berky.

Z barev se do obliby dostaly opět pastelové odstíny v čele s levandulovou, béžovou, meruňkovou a korálovou, což je ostatně i barva roku 2019. Jako kontrast k jemným tónům pastelů pak slouží neonové barvy, které se také vrátily do módy a navazují tak na retro trend 90. let, který se opakoval v různých variacích již v předchozích sezonách.

Dalším trendem, který zažívá svůj comeback, je boho styl. K vidění byl například na nedávné přehlídce značky Chloé. „Nosit se budou šaty ve stylu Doktorky Quinnové, ale v moderní pojetí. To znamená zahalené rukávy, zvýrazněný pas, rozvlněný spodek a všudypřítomné třásně,” říká Berky.

Ze vzorů se do módy vrací puntíky a také zvířecí vzor, který se zejména na šatech opakoval na většině přehlídek světoznámých návrhářů s trendy na jaro 2019.

„Jeden z největších trendů, který se prolínal napříč kolekcemi, je návrat k ženskosti. Ženy chtějí nosit šaty, ve kterých se cítí sebevědomě a pohodlně,” říká Elizabeth von der Goltzová, nákupčí značky Net-a-Porter pro Whowhatwear. Pro více módní inspirace se podívejte na video.