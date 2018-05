Postup: Připravíme náplň - uvaříme rýži a okořeníme ji šafránem. Sušené ovoce namočíme do vody, tu po chvilce slijeme. Maso nakrájíme na kostky a necháme ho zatáhnout na polovině másla spolu s nakrájenou cibulí, osolíme. Poté ho smícháme se sušeným ovocem, směs podlijeme šálkem vývaru, přidáme část zbylého másla a necháme dusit, až se tekutina téměř vyvaří. Zapékací mísu vymažeme máslem a vyložíme lavašem nebo plackou z listového těsta či pruhy nakrájenými z pita placek (tak, aby okraje byly vždy přes sebe). Na těsto rozložíme vrstvu rýže, na ni vrstvu náplně, opět rýži, náplň a rýži. Povrch omastíme a celé překryjeme těstem. Okraje uzavřeme, povrch potřeme olejem. Dáme zapéct na hodinu do trouby při 180 °C. Shah plov opatrně vyklopíme na plochou mísu a podáváme horký. Když se shah plov rozkrojí, měla by se rýže sypat ven.