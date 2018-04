Postup: Maso nameleme co nejjemněji, pak lépe drží. K masu přidáme cibuli nakrájenou najemno, rozmačkaný česnek a nasekaný koriandr. Dochutíme solí, pepřem a římským kmínem. Masovou směs postupně namačkáváme na špejli. U mletého masa jsou nejvhodnější ploché, široké špejle, maso pak lépe drží a neprotáčí se. Špízy opékáme ze všech stran do zlatohnědé barvy. Nezapomeňte, že u hovězího masa, i předního, se nemusíme bát růžového odstínu uvnitř masa.

Arašídová omáčka: Arašídy opečeme na sucho na pánvi a poté vložíme do kuchyňského robotu. Zalijeme kokosovým mlékem, přidáme sójovou omáčku a chilli a vše rozmixujeme. Omáčku můžeme podávat studenou i teplou.