Postup: Mouku smíchejte v míse s práškem do pečiva a cukrem. Přidejte pokrájený nebo rozdrobený ovocný chlebíček a citrónovou kůru a teprve potom zapracujte mléko a vajíčka. Těsto dobře promíchejte a připravte si formu. Abyste beránka po upečení vyklopili neporušeného, musíte ji dobře vymazat a vysypat. Kombinace máslo a strouhanka funguje mnohem lépe než olej a mouka. Jestli máte kameninovou formu, dejte ji ještě před pečením na hodinu namočit do studené vody.

Do připravené formy vlijte těsto. Naplňte ji zhruba půl centimetru pod okraj, protože těsto vyběhne. Potom dejte péct do předehřáté trouby a při 180 stupních pečte 40 minut. Zda je beránek upečený zjistěte pomocí špejle - zapíchněte ji do těsta, a když ji vytáhnete s drobečky, potřebuje beránek ještě chvíli péct. Je-li špejle suchá, máte upečeno. Hotového beránka nechte úplně zchladnout ve formě. Aby se vyklápění ještě zjednodušilo, můžete formu obalit utěrkou namočenou ve studené vodě. Potom opatrně vyklopte z formy. Vyklopeného beránka hned nestavte a nechte ho ještě naležato vydýchat.