Ačkoliv se to možná nezdá, velikonoční svátky s sebou nesou spoustu povinností. Uklízení, vyvařování, barvení vajíček, a to zmiňujeme jen ty nejdůležitější. Za tuto dřinu, ale i práci, kterou odvádíte po celý rok, byste se měla odměnit něčím, co vám udělá upřímnou radost. Jinak je totiž docela dost možné, že vás pokaká beránek, a to žádná z nás přeci nechce!

Svršků není nikdy dost



Už víte, jakou barvu si obléknete na Velikonoční pondělí? Doufáme, že to nebude černá, protože když jde o Velikonoce, tak se barvám meze nekladou.

Vyberte si tričko nebo halenku v odstínech stužek na pomlázce a uvidíte, že starší koledníci z vás oči nespustí. A ani jim nebude vadit, že se vám třeba letos vajíčka nepovedla.

Žluté kalhoty, Zara, 599 Kč. 1. Van Graaf, 4399 Kč. 2. Stefanel, info o ceně v obchodě. 3. H&M, 999 Kč. 4. H&M, 599 Kč. 5. Reserved, 599 Kč

FOTO: Archiv firem

Kabelka jako malovaná



Podcenila jste včasnou koupi vajíček a zbyla na vás už jen ta hnědá, na která se špatně chytají barvy? Vynahraďte si to na kabelce. Teplé odstíny žluté a oranžové se hodí k jednoduchým modrým džínům, jemně růžová je pak barvou číslo jedna v letošní sezóně.

Stačí si jen vybrat barvu, která se k vám nejlépe hodí. Kabelku si pak po prodlouženém víkendu vezměte do práce. Udělá vám to radost, navíc do ní můžete schovat i pár zbylých vajíček, která můžete rozdat kolegům.

Růžová kabelka vlevo, Mango, 899 Kč. 1. Reserved, 899 Kč. 2. Zara, 999 Kč. 3. Zoot, 9399 Kč. 4. Zara, 899 Kč. 5. Reserved, 599 Kč. 6. Zoot, 2189 Kč

FOTO: Archiv firem

Boty do nepohody



Děláte si zálusk na nový pár bot? I když se člověk v aprílovém počasí těžko vyzná, vyberte si rozhodně veselé boty, které budete moci nosit, až se oteplí. Nudným zimním kozačkám už totiž odzvonilo. Není nic lepšího než mít nad hlavou sluníčko a na nohách barevné botky, které rozzáří i sebejednodušší outfit.

Tenisky, Converse, 2090 Kč. 1. Zara, 999 Kč. 2. Mango, 799 Kč. 3. Converse, 2790 Kč. 4. Stradivarius, 999 Kč. 5. Baťa, 500 Kč. 6. Zara, 1299 Kč. 7. Zara, 1999 Kč

FOTO: Archiv firem

Něco malého

Oblečení máte plnou skříň, ale něco malého a třpytivého vám stále chybí? Poohlédněte se po decentních jarních špercích. Drobné kytičky do uší vám zjemní tvář, výrazné barvy naopak rozzáří.

Dámy, které šperky nenosí, si mohou pořídit malý saténový šátek, který se dá vplést do vlasů nebo jím mohou ozdobit třeba ucho kabelky. Šperků a doplňků zkrátka není nikdy dost. A pokud je vám líto kupovat si je sama pro sebe, můžete to nenápadně navrhnout partnerovi. Když uvidí, jak chystáte velikonoční hostinu, určitě pookřeje.

Šátek, Zara, 249 Kč. 1. Tous, info o ceně v obchodě 2. Tous, info o ceně v obchodě. 3. Pandora, 1450 Kč. 4. Klenoty Aurum, 4280 Kč. 5. Mango, 299 Kč. 6. Pandora, 1925 Kč

FOTO: Archiv firem