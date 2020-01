Zmrazení vajíček nezaručuje, že v budoucnu otěhotníte. Úspěšnost je méně než pětinová

Odborníci z centra umělého oplodnění v britském Newcastlu zanalyzovali data všech žen, jež podstoupily IVF ve Velké Británii za posledních 15 let. Zaměřili se i na ženy, jež podstoupily tento zákrok pomocí zmrazeného vajíčka. Úspěch takového oplodnění byl přitom v průměru 18procentní (necelá pětina).

Samozřejmě díky vědě a vývoji v tomto odvětví medicíny se to poslední roky zlepšuje a jsou i kliniky, které mají úspěšnost jednoho zákroku vyšší než 18 procent, nicméně i tak se nejedná o žádná závratná čísla.

Každá žena by si tohoto měla být vědoma, stejně tak toho, že hormonální stimulace před odebíráním vajíček a jejich zmrazení a následně i při IVF je pro organismus velká zátěž a nemusí se to obejít bez zdravotních potíží.

Samozřejmě je mnoho žen s nejrůznějšími zdravotními problémy, pro které jsou zmrazená vajíčka alespoň nějakou nadějí na to mít v budoucnu děti, zde o smyslu není třeba pochybovat.

Nicméně jsou-li ženy zdravé, měly by při svých rozhodnutích vždy zvážit všechna pozitiva i negativa a nerozhodovat se jen dle reklam mnohých center neplodnosti. Kliniky léčící neplodnost totiž často dávají ženám falešnou naději, a to tím, že zveličují své úspěchy se zmrazenými vajíčky.

Mnoho mladých žen do svých třiceti let preferuje kariéru, ale pak se často ocitají v situaci, kdy nemají nejen děti, ale ani partnera. Ze strachu, že by později nemusely otěhotnět, tak přistupují k zamrazení svých vajíček.