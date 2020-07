Žena kojila své dcery do sedmi a čtyř let, nyní k tomu vybízí i další matky

„Samozřejmě, když dcery stárly, připadala jsem si při kojení na veřejnosti stále trapněji, ale vždy jsem si řekla, co mi je do lidí. Mnozí za tím vidí jen sexuální podtext, což je nesmysl. Kojení je zcela přirozené,” svěřila se Daily Mailu Sophie Mei.

Dnes by ale ráda povzbudila i další ženy, aby kojily co možná nejdéle a aby se nebály kojit i předškoláky či školáky. Přestože to mnozí lidé odsuzují, je to jejich rozhodnutí, na které mají právo.