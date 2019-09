Zastávat roli obou rodičů neprospívá samoživitelkám, ani jejich dětem

Matka by proto měla dítěti vysvětlit, proč je smutná, pláče nebo na co má vztek. Může se mu bez problému svěřit, že je toho na ni v poslední době hodně. Ale zároveň by neměla vinu házet na dítě a jasně mu říct, že za to nemůže. Pokud potomek vidí u své matky pouze negativní emoce a netuší, proč se to děje, tak si podle psycholožky automaticky myslí, že je to jeho vina.

„Matka samoživitelka by měla hlavně najít jakýkoliv způsob, jak si může sama dobíjet baterky. Přiznat si, že její role není lehká a dokázat se za to ocenit, dodat si uznání. Často poslouchá, co by měla dělat jinak a v čem je nedokonalá. Místo toho by si měla přiznat, že odvádí opravdu dobrou práci a dělá to nejlepší, co v dané situaci udělat může,“ dodává Kučerová.