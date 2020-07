Už se s dětmi doma asi zblázním

Celá moje rodina si myslí, že se mám královsky. Podle nich jsem ve vatě a nic nedělám. Týden po promoci na právech jsem se totiž vdala za úspěšného spolužáka, se kterým jsme záhy měli i dvě děti. Hned na začátku jsme se dohodli, že s každým budu doma 4 roky. Nikdo mi ale tenkrát neřekl, co to obnáší být takhle dlouho v domácnosti, když máte velmi omezené možnosti, jak se sociálně, profesně i kulturně vyžít. Po dvou dcerách jsem se hrozně těšila do práce a plánovala si nový život.

Ještě než jsem nastoupila, zjistila jsem, že jsem zase těhotná. Tak z toho sešlo. Nyní mi zbývají tři roky, než se dostanu do zaměstnání, zase zpátky mezi lidi.

Zpočátku jsem neměla čas na to, abych přemýšlela, co mi chybí. Měla jsem opravdu hodně práce doma a kolem dětí. Zvlášť když jsem byla na všechno sama. Manžel se s vervou pustil do své kariéry a vracel se domů hodně pozdě. Když jsem brblala, měl přesvědčivý argument: „Musím vydělat dost peněz, abych zabezpečil rodinu.“ Jenže já jsem s dětmi pořád sama. Mám je ráda, ale popravdě řečeno, už z toho blbnu. Dva roky cítím, jak ve mně narůstá velká nespokojenost. Koronavirus byl pro mě poslední kapkou. I to málo kontaktů s lidmi, které jsem si udělala, mi očesal na minimum. Žiji v hrozném stereotypu: uklízení, vaření, praní, žehlení, úkoly, pískoviště, procházky, a všechno pořád dokola, každý den jako stroj. Jsem z toho unavená, navíc výsledky nejsou nikde vidět. Na jedné straně skončíte, na druhé můžete začít. Cítím, jak hloupnu. Manžel navíc bere moji práci jako samozřejmost. Když si stěžuji, říká, že dramatizuji prkotiny. Večer se mě často ptá: „Maminko, co máme k večeři?“ Už mě ani neosloví křestním jménem. Stala jsem se pro něj jenom matkou, kuchařkou a hospodyní. To, že jsem jeho kolegyně, která se holt musí věnovat „kariéře“ doma u pračky, to mu nedochází. Už jsem na to alergická. Když si postěžuji, řekne mi: „Jiné ženy mají také děti, ale navíc musí chodit do práce. Měla bys ocenit, že vás uživím.“ Vůbec nechápe, co cítím. Mám pocit, že to už nevydržím a brzo se asi zblázním.