Téměř polovina dívek ztrácí v době dospívání zájem o sport, ukázala studie

Že je sport a pohyb obecně prospěšný pro naše zdraví, slýcháme ze všech stran. I proto mnozí rodiče dávají své děti už odmala do různých sportovních kroužků, aby v nich co nejdříve vypěstovali zájem o nějaký typ pohybové aktivity. Ne každému dítěti ale láska ke sportu vydrží až do dospělosti.