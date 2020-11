Sociální kontakty dětí v době covidové aneb Proč není dobré jim zcela zakazovat online svět

Letošní školní rok začal výjimečně. Děti do škol sice nastoupily, ale musely nosit roušky, které se staly součástí školní výbavy. Přesto se většina z nich klonila k názoru, že raději s rouškou do školy, než aby se školy zavřely. Nakonec se tak ale stalo a děti zůstaly doma. Sociální kontakt se spolužáky se tak přesunul do kyberprostoru.