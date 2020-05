Rok po narození podstoupila transplantaci jater, až v lázních začala dělat velké pokroky

Start do života Esterky nebyl vůbec snadný. Krátce po narození u ní došlo k zánětu žlučových cest, kdy jí žluč z jater neodtékala tak, jak správně měla. Mezi prvními signály, které šlo zachytit, byl úbytek na váze, zežloutnutí bělma i kůže a problém s trávením, což se projevovalo nafouklým bříškem.

První operace zajistila průtok ve žlučovodech, ale hned poté již lékaři věděli, že Esterka bude velmi záhy potřebovat transplantaci jater. Pro rodiče to byl šok, ze kterého se jen těžko dostávali.

V necelém roce života tak Esterka v pražském IKEMu podstoupila transplantaci jater. Operace se zdařila a první dny po operaci to vypadalo, že je z nejhoršího venku, proto ji i lékaři nechali převézt na JIP do Thomayerovy nemocnice. Tam ale osmý den po transplantaci došlo k trombóze jaterní žíly.

Esterka byla v umělém spánku a třináct dnů se ji nedařilo probudit, naštěstí se to ale po třetím pokusu podařilo. Dál už se vše vyvíjelo dobře, tudíž po měsíci mohla odjet z nemocnice domů. Maminka Esterky si ale velmi záhy uvědomila, že holčička kvůli nemoci začala po vývojové stránce zaostávat. To, co ji mohlo opět posunout dopředu, byly lázně.