Proces osvojení dítěte trvá i několik let. Přednost mají manželé a ti, kteří nehledí na etnikum

Délka doby čekání na osvojení dítěte se odvíjí od konkrétní situace v kraji. Ovlivňuje ji počet dětí, které jsou nahlášené jako vhodné pro svěření do náhradní rodinné péče, a počet žadatelů zařazených do evidence.

„Doba přijetí dítěte se samozřejmě odvíjí také od představ žadatelů. Někde jde o celkem rychlý proces, do jednoho roku, v případech, kdy je rodina ochotna osvojit dítě romského etnika, může ho dostat do péče takřka okamžitě. V jiných případech žadatelé čekají v řádu let," vysvětluje Věduna Bubleová, ředitelka Střediska náhradní rodinné péče.