Poradna: Problémy s přechodem dítěte na druhý stupeň základní školy

Škola teprve začala a někteří rodiče už řeší nechuť dětí do ní jít, připravovat se. Když dcera přešla do jiné školy, i když se těšila, stejně nevěděla, co ji čeká. Má srovnání jen s tím, co zažila - tedy se školou, do které chodila. A mohou přijít okamžiky, ve kterých jí dobře nebude.