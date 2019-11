Poradna: Problémy s partnerem a z toho vyplývající potíže s výchovou dcery

Nevím úplně, jak začít, protože můj dotaz bude spousta lidí kolem mě vnímat jako křik hysterky, kterou pálí dobré bydlo. Ale já už si opravdu nevím rady. Mám tři dcery a s manželem jsme spolu 25 let. Manžel byl vždy dominantní, ale než se nám narodily děti, vždy jsme všechny sváry okamžitě urovnali. Vše se začalo měnit v okamžiku, kdy jsem byla 6 let na mateřské dovolené mezi první a druhou narozenou dcerou. Manžel začal být se vším doma nespokojený, neustále mě za vše kritizoval a místo normální komunikace mě začal častovat jen příkazy. Na jednu stranu chápu, že je manžel pracovně velmi vytížen, má velice náročné a zodpovědné povolání, práci si často nosí domů a když už má nějaký čas, dělá něco na zahradě či kolem domu, ale na druhou stranu kvůli jeho křiku a věčné nespokojenosti žijeme s dcerami v neustálém stresu. Došlo to tak daleko, že si ani netroufnu sednout s kafem, abych nedostala vynadáno, že se flákám. Dcery manželovi zprvu rády pomáhaly, ale kvůli jeho křiku a nadávkám mu dnes jdou raději z cesty. Snažila jsem se mu dlouhá léta vyhovět, aby byl doma klid, ale nic se nezlepšilo. S narozením třetí dcery se naopak vše zhoršilo. Přestože si třetí dítě přál, je mu na obtíž, protože se s ním ještě nedá podnikat tolik věcí. Bohužel jeho nelibost zřejmě dost dobře vnímá i samotná dcera, která je v první třídě a má velké kázeňské problémy. Je černou ovcí třídy, protože se neustále vzteká, hádá se s dětmi a nemá daleko k slovní i fyzické agresi. Učitelku neposlouchá, dělá si, co chce. Doma to na nás taky zkouší, ale neprochází jí to. Nicméně se to neobejde bez mého křiku, samozřejmě to vnímám jako chybu a své selhání. Snažila jsem se to již řešit s paní psycholožkou, ta ale dceři udělala jen test školní zralosti, který žádný problém neukázal. Stále víc si tedy uvědomuji, že za chováním dcery je to, že z naší rodiny v podstatě nezná nic jiného než příkazy, jejich vynucování řevem ze strany otce, který neuznává žádné kompromisy. Manžel prostě přijde, oznámí, jak věci budou, přičemž sám všechny ještě upozorní na fakt, že nepřipouští žádné diskuze. Pokud není po jeho, všechny nás seřve, bez ohledu na to, zda je doma, či ve společnosti. Tím, že starší dcery se už snaží bránit a zastávají se i mě, situace se u nás vyostřuje a dá se říct, že žijeme už téměř tři roky v permanentním dusnu. Snažila jsem se muže přemluvit, aby šel se mnou do manželské poradny, ale nechce o tom slyšet. Ale já už takhle žít dál nechci. V poslední době přemýšlím o tom, že od manžela s dětmi odejdu, ale bojím se, jak by na to reagovaly holky. Zda bych jim tím ještě více neublížila.