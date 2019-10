Poradna: Když dcera nezvládá nástup do jeslí - pláč doprovází agresivita

Dobrý den, má 2,5letá dcera začala chodit do jeslí. Má za sebou první týden adaptace. Každé ráno je velmi náročné. Pláče, když ji tam odvádím, i když odcházím. Strašně mě to mrzí a nejraději bych ji tam nedávala. Nicméně nemám teď jinou možnost. S partnerem jsme se nedávno rozešli a já se budu v brzké době muset vrátit do práce, neboť mi končí rodičovská dovolená. Období rozchodu je teď pro nás všechny náročné. Snažím se řešit teď vše s nadhledem a být optimistická, ale cítím se dost unavená a vyčerpaná. Rodiče mi s dcerou velmi pomáhají. Dcera je velmi šikovná, umí dobře mluvit. Za to ji chválí i tety v jeslích. Jen začala odmítat děti vrstevníky, snaží se vše vykřičet. Svého otce odmítá, přičemž on to dává za vinu mně, neboť je prý rozmazlená a já ji proti němu s rodiči poštvávám. Nikdy bych se ale k takovému chování a jednání nesnížila. Sama pocházím z rodinného prostředí, kde převládala láskyplná atmosféra. Dcera byla od miminka víc vázaná na mou rodinu, neboť otec upřednostňuje tvrdší výchovu, na kterou byl sám zvyklý. Dnes mi bylo při přebírání dcery řečeno, že kousla jinou holčičku do ruky. Příčinou prý bylo, že ji holčička chtěla obejmout. Dcera mi řekla, že holčička je ošklivá. Snažím se jí vše racionálně vysvětlovat, což velmi dobře chápe. Obávám se však, že by se tato situace mohla opakovat a dcera by mohla být z jeslí vyřazena, což by teď pro nás nebylo dobré. Poraďte mi prosím, kde by mohla být příčina jejího chování a jak bych jí mohla pomoci.