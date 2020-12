O čem by se dětem nemělo nikdy lhát

Ať jde o oblíbeného čtyřnohého mazlíčka, nebo lidského člena rodiny, s jejich smrtí se dítě nebude smiřovat lehce. Přesto je lepší to navodit jednoduše a srozumitelně bez příkras.

Mluvit s dětmi o smrti a umírání je stále velké tabu, změnit to může i stavebnice

Mluvit s dětmi o smrti a umírání je stále velké tabu, změnit to může i stavebnice Děti

Mnoho lidí si s úsměvem vzpomene, jak v dětství slýchali, že děti nosí čáp, případně jiné úsměvné, leč zcela nepravdivé informace. To, co je pro rodiče z hlediska vysvětlování jednodušší, a možná i méně trapné, ale může být pro potomka matoucí.

Podle některých odborníků se to na něm může dokonce i podepsat formou negativních názorů na sex či vzhled těla jako takového.

Snaha o popření faktu před dětmi a ujišťování, že se rodiče stále milují, tak nejspíš nebude mít z pohledu dítěte kýžený efekt. Navíc, dítě tím dostává falešnou naději, že spolu rodiče zůstanou. Dopad reality pak bývá o to horší.

Vždy existuje velká šance, že se v průběhu života někde objeví a vstoupí dětem zpět do života a bude to pro ně mnohem zraňující záležitost, než když budou od malinka žít alespoň v částečném povědomí.

Každému dítěti bývá od mala vštěpováno, že dárky pod stromeček nosí Ježíšek. Na tom není nic špatného. Naopak to pomáhá rozvíjet představivost a udržuje dětskou nevinnost ještě o nějakou chvilku déle.

I když by mnozí rodiče uvítali zásluhy za ty hromady dárků, čím déle se jim podaří udržet magičnost tohoto okamžiku, tím lépe.

Poradna: Jak to s nadílkou u dětí nepřehnat

Poradna: Jak to s nadílkou u dětí nepřehnat Děti

Řada rodičů pak vymýšlí nejrůznější strategie, jak třeba zeleninu do malých dětí nějakým způsobem dostat. Často ji rozmixuje v omáčce a nebo tvrdí, že je to něco jiného, co dítě běžně jí.