Které pojmy z financí by děti měly znát a rozumět jim

1. Základní finanční pojmy – v předškolním věku

Děti sice v tomto věku neumějí ještě počítat, přesto by měly znát základní principy nakupování. K tomu zajisté bude zapotřebí znát alespoň základy koloběhu peněz.

Peníze, výplata, účet, karta, spoření, výměnný obchod

Peníze nejsou jen bankovky a mince, kterými se běžně platí, ale existují i neviditelné peníze na účtu, kterými se platí například pomocí karty anebo si je lze vybrat pomocí bankomatu.

Děti by měly ještě před nástupem do školy vědět, že peníze rodiče získávají většinou tak, že chodí do práce a za odvedenou práci dostanou každý měsíc výplatu. Ta chodí většinou na účet.

Pokud budou rodiče nakupovat nejrůznější věci, a tedy utrácet, peníze na účtu budou mizet, až tam nemusí zůstat vůbec nic a pak nebude možné nic dalšího kupovat.

Zároveň by měly děti znát, že pokud budou toužit po něčem velkém, a tedy drahém, pak na to peníze z výplaty obvykle stačit nebudou, tudíž to nebude možné koupit hned, ale až za nějakou dobu, kdy si na danou věc rodiče či dítě ušetří. Malým dětem je dobré vysvětlit i základy výměnného obchodu.

2. První stupeň na základní škole

S nástupem do školy by rodiče měli začít dávat dětem kapesné a učit je s ním hospodařit.

Děti by si již měly uvědomovat, že ne všechna jejich přání jim rodiče mohou splnit, že finanční možnosti rodiny jsou omezené. Pokud rodiče každý měsíc zaplatí za bydlení, jídlo, pojištění, ale třeba také za benzín do auta, útratu za telefony, internet, kurzy dětí apod., tak jim zbyde jen omezené množství peněz, za které lze koupit již omezené množství věcí.

Děti by tak měly znát pojmy:

Banka, bankomat, platební karta

Majetek a vlastnictví

Rozpočet – ukazuje, kolik rodiče za měsíc dostanou peněz na jedné straně = příjmy, a na druhé straně, kolik jich musí za všechno zaplatit = výdaje.

Když je v rozpočtu víc příjmů než výdajů, lze každý měsíc část peněz ušetřit, což se může hodit v budoucnosti. Naopak pokud v rozpočtu bude víc výdajů než příjmů, rodina se může dostat do problémů, protože si bude muset peníze půjčit, což nemusí věstit nic dobrého.

Spoření – Když nemáte dost peněz na to, abyste si koupili nějakou velkou věc, je dobré spořit. Znamená to, že si budete každý měsíc dávat stranou část peněz z výplaty (kapesného, peněz od babičky k narozeninám apod.) Postupně si tak lze naspořit cílovou částku, případně uchovat peníze do budoucnosti.

Dluhy, půjčky, úrok – Rodiče by dětem měli vysvětlovat, že všechny reklamy hlásající, že si na vše lze snadno půjčit, nejsou až tak pravdivé. Děti by měly vědět, že nic není zadarmo a že za to, když si půjčíte peníze, budete poté muset zaplatit mnohem více peněz. Každá půjčka stojí nějaké poplatky a platí se úrok z půjčky. Vysněná věc tak může stát i dvakrát tolik. Peníze by se tedy měly půjčovat s rozumem a půjčovat si jen na věci, které slouží dlouho, jako např. bydlení, vzdělání apod., ale i věci, které člověku slouží jako pračka, lednička, případně auto. Půjčovat si ale například na novou televizi či telefon, pokud staré stále slouží, je nesmysl.

3. Druhý stupeň základní školy

Děti by si měly vyzkoušet sestavování rodinného rozpočtu, aby získaly skutečnou představu o tom, kolik co stojí a co všechno je skutečně zapotřebí každý měsíc zaplatit.

„V průběhu druhého stupně už by děti některé zákonitosti hospodaření měly znát detailněji, např. rozlišit příjmy na hrubé a čisté, výdaje na pravidelné a jednorázové, rozhodnout o nezbytnosti některých plateb,” vysvětluje David Hubáček, který je v České spořitelně zodpovědný za finanční gramotnost.

Dále by se měly seznamovat s výhodnými nákupy – porovnávání konkurenčních cen, naučit se rozpoznávat i nekalé obchodní praktiky.

„Měly by také pochopit, jakým způsobem se cena stanovuje, jak se postupuje při reklamaci zboží či služeb a na koho se obrátit v případě stížnosti či sporu. Také by měly být zevrubně seznámeny s bezhotovostním placením, jak lze kontrolovat pohyb prostředků na účtu, nebo rozdílem mezi debetní a kreditní kartou,” dodává Hubáček.

Je zapotřebí se také hlouběji věnovat vysvětlování spoření a dalších finančních služeb. Děti by již měly umět vypočítat jednoduché úročení a pochopit princip složeného úročení, znát úrok a poplatky a jejich vliv na cenu finančního produktu. Z dalších služeb je dobré se věnovat plánování a pojištění.

S věkem by děti měly být hlouběji seznamovány i s řešením schodku domácího rozpočtu. Měly by znát různé druhy půjček, kdy je vhodné a nevhodné si půjčit, dokázat si vybrat výhodný úvěr a pak také všechny důsledky nesplácení půjček, včetně postupů vymáhání dluhu a jak se vyvarovat předlužení.

Děti by tak měly chápat pojmy:

Banka, pojišťovna a další finanční instituce a jejich finanční služby

Hrubý a čistý příjem

Rozpočet domácnosti

Spoření a investice – základní principy

Pojištění – základní principy

Půjčky, úvěry – základní typy úvěrů, rizika půjčování a nesplácení

4. Střední škola

Na střední škole je dobré na fungování peněz u dětí pohlížet skrz jejich vlastní potřeby – co aktuálně potřebují a co budou potřebovat v budoucnosti, aby se postavily na vlastní nohy.

Nabídnout jim možnost vlastního přivýdělku v podobě nejrůznějších brigád. Zároveň je zapotřebí v tomto věku víc jak kdy jindy varovat před negativními důsledky půjček.

Na střední škole by děti již měly umět zkontrolovat daňový doklad a jednoduchou smlouvu, včetně všeobecných podmínek. Aby dokázaly skutečně posoudit výhodnost nabídky zboží a služeb.

Děti by tak měly chápat pojmy: