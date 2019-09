Jak skloubit mateřství a práci? Naučte se delegovat povinnosti

Přehnané cíle vás naopak uvedou do stresu a místo zefektivnění práce se dostanete jen do chaosu, který vaši efektivitu často zpomalí, až paralyzuje.

Rozdělte si práci na tu soustředěnou, na kterou si vždy vyhraďte alespoň hodinu denně. Nemusíte při každém otevření počítače kontrolovat maily a Facebook. Zkuste si prostě sednout a udělat to, co považujete za důležité, přestože jste to doposud jen odkládala.

To, co děláte, je na základě vašeho rozhodnutí. „Máte svůj cíl, který sledujete, a přirozeně nastávají i chvíle, kdy se vám do něčeho nechce. Jenže vy to dělat nemusíte, ale chcete. Možná to vypadá jako drobnost, ale uvědomit si tenhle rozdíl má ohromný význam pro vaši duševní pohodu,” zdůrazňuje Hana Krejčí.