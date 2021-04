Jak naučit děti vycházet s penězi

Vymyslete se svými dětmi, na co našetří. Je lepší, pokud rodiče neplánují příliš do budoucna. Trpělivost malých dětí je omezená, těžko si vydrží rok spořit na nové kolo. Lepší je položit si otázku, co by se dalo koupit už příští měsíc. Delší čekání by je už frustrovalo, dítě by mohlo mít snadno pocit, že se svého vytouženého předmětu nikdy nedočká, a zamýšlená lekce by byla k ničemu.